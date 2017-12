Nejhůře jsou na tom žáci na severu Čech, odhalily testy. Páťáci byli nejhorší ve všech předmětech

Žáci devátých tříd v Ústeckém a Karlovarském kraji dokončili testy matematiky s úspěšností v průměru pod 45 procenty. V ostatních krajích měli nejméně o pět procent lepší výsledky. Dobře nedopadli ani v češtině.

Děti z pátých tříd na tom jsou v průměrných výsledcích nejhůře prakticky ve všech předmětech, mimo jiné tedy v matematice, češtině i angličtině. Deváťáci jsou na tom nejhůře zejména v přírodních vědách.

Špatné znalosti dětí z Karlovarského a Ústeckého kraje můžou souviset se sociálním postavením rodičů.

„V Česku existuje vysoká souvislosti mezi rodinným zázemím žáků a tím, jaké znalosti a dovednosti získají,“ upozorňuje pro Mladou frontu DNES David Greger z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Průměrný dosažený výsledek žáků 5. ročníků v testovaných předmětech Českou školní inspekcí | Zdroj: Česká školní inspekce

Na severozápadě žije nejvíc lidí v sociálně vyloučených lokalitách, je tam největší počet exekucí v přepočtu na hlavu a také nejmenší podíl vysokoškoláků, připomíná deník. Do škol se rovněž zapisuje nadprůměrný počet dětí, jejichž rodiče mají jen základní vzdělání a dlouhou dobu nemůžou sehnat práci.

Vedení krajů přitom nemůže úspěšnost žáků příliš ovlivnit. Spadá pod ně jen střední školství. Karlovarský kraj chce tak problém řešit alespoň přísnějšími přijímačkami. Ani ministerstvo školství podle Mf DNES nemá plán, jak trend zmírnit. Podporovat chce ale profesní rozvoj učitelů.

Zlepšit výsledky žáků by přitom mohly školky. Jenže například Ústecký kraj se ani nezapojil do programů, které by dětem z rodin ze znevýhodněného prostředí zaplatily ve školkách obědy.

Celou zprávu České školní inspekce si můžete přečíst zde.

Průměrný dosažený výsledek žáků 9. ročníků v testovaných předmětech Českou školní inspekcí | Zdroj: Česká školní inspekce