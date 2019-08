Přehled tisku: nedostatek učitelů, nákup bez obalů a influenceři propagující alkohol

Učitelů v Česku je nedostatek. Momentálně jich chybí asi šest tisíc, ale situace se má dál zhoršovat, upozorňují Hospodářské noviny. Deník E15 si všímá, že stále více lidí v tuzemsku nakupuje do vlastních sáčků a nádob. A Mf Dnes píše o tom, že některé známé osobnosti na sociálních sítích porušují zákon o reklamách na návykové látky. Více se dozvíte v pátečním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace okolo chybějících učitelů se má i dál zhoršovat | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Některé známé osobnosti porušují na sociálních sítích zákon o reklamách na návykové látky, když nevhodně propagují alkoholické nápoje. I to je tématem Mf Dnes. Úřady navíc často neví, jak proti takovým reklamám zakročit.

Celebritám, které propagují na sociálních sítích zboží nebo služby, se říká influenceři. Ti nejúspěšnější mají až statisíce fanoušků. Při propagaci alkoholu zapomínají například upozorňovat, že jde o nápoj pro lidi starší osmnácti let. Česko přitom podle statistik dlouhodobě vede v užívání alkoholu dětmi.

Zákon říká, že na reklamu mají dohlížet úřady. Problém je, že podněty řeší jen v úředních hodinách a pokud se jedná o propagaci v takzvaných „stories“, tedy v příspěvcích, jež do čtyřiadvaceti hodin po uveřejnění zmizí, nemají úřady jak dokázat, že na daném profilu někdy došlo k protiprávnímu jednání.

E15

Stále více Čechů nakupuje potraviny do vlastních sáčků a nádob, a to nejen ve specializovaných obchodech. Trend se rozšiřuje i do běžných supermarketů, píše páteční vydání E15. Podle deníku jsme ale oproti západním zemím v tomto způsobu nakupování stále pozadu.

První bezobalový obchod vzniknul v Česku před čtyřmi lety, od té doby se počet jeho zákazníků zvyšuje a obdobné systémy prodeje výrobků zavádí i běžné obchody. V některých drogeriích si tak zákazníci můžou načepovat prací gel do vlastní nádoby. Supermarkety – například Penny Market - zase zavádí látkové zpoplatněné ovosáčky. Ty by se měly letos objevit ještě v Globusu nebo Makru. S jejich zařazením do sortimentu do budoucna počítají také Billa a Lidl, píše E15.

Deník

Nákup firemních dluhopisů může často končit ztrátou než ziskem. Upozorňuje na to regionální Deník v souvislosti s oznámením firmy EMTC - Czech. Ta minulý týden držitelům dluhopisů sdělila, že není schopná je vyplácet.

Celková hodnota nesplacených dluhopisů společnosti EMTC je 680 milionů. To je podle Deníku ještě víc než závazky internetového obchodu ZOOT, který se delší dobou potýká s neschopností své držitele vyplácet. Společnosti mají od roku 2012 povinnost nechat si vydávání dluhopisů schválit Českou národní bankou, jinak se ale obchodování s dluhopisy nereguluje. Nezkušené investory firmy přesvědčují o vysokém zhodnocení vložených peněz. Často přitom nezveřejňují v obchodním rejstříku uzávěrku a investor tak nemůže zjistit, jak si vedou. Před neuváženým investováním varuje i centrální banka s tím.

Hospodářské noviny

Učitel - ohrožený druh, zní titulek pátečních Hospodářských novin. Už nyní Česku chybí šest tisíc učitelů a situace se má zhoršovat. Pedagogům vadí, že stát zásadní zvýšení platů jen slibuje - finanční bonusy jim proto nabízejí některé kraje a města.

Špatné finanční ohodnocení je hlavním důvodem, proč učitelé z praxe odchází. K jejich podpoře tak přistoupily některé kraje. Například Královéhradecký kraj začal učitelům přidávat k platu přes čtyři tisíce měsíčně. V Praze zase učitelům nabízí kompenzaci v podobě bydlení - v posledních letech přidělilo za nižší nájemné dvě stě bytů. Nejedná se však o systémová řešení. Hospodářské noviny připomínají, že nedostatek učitelů je i jinde v Evropě.

Právo

Veterináři musí v příštích 120 dnech očipovat asi milion psů, píše deník Právo. Majitelé mají povinnost nechat psy očipovat do Nového roku - bez čipu totiž nebude zákonem dané očkování proti vzteklině platné.

Chovatelům, kteří psa očipovat nenechají, bude hrozit pokuta až 20 tisíc korun. U označeného psa bude možné snáz prokázat, kdo je majitelem. To se bude hodit zejména v případě krádeží psů, když se zvíře ztratí nebo někomu způsobí škodu. Náklady na čipování některá města a obce kompenzují dočasným snížením poplatku za psa. Z odhadovaného počtu dvou milionů psů v Česku je zatím očipováno asi půl milionu.