Přejete si třídy s 80 dětmi? To je reálná hrozba, říká k nedostatku učitelů pedagog

Situace ve školách je kritická a bude se zhoršovat. Tvrdí to zástupci ředitelů gymnázií a středních odborných škol, kteří v pondělí v otevřeném dopise vyzvali vládu, aby situaci řešila. Chtějí zvýšit platy ve školství už od září. Ne až od ledna. Je to nutné? Interview Plus Praha 9:05 30. srpna 2018

„Na to neumím odpovědět. Ale znám situaci ve školách, jaká je nouze o dobré učitele a jak těžké je do škol dostávat absolventy fakult. Podle mě se učitelům mělo přidat dávno, a to nejen středoškolským, ale hlavně na základních školách,“ říká Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Je těžké do tříd dostat učitele. To si tenhle národ přeje, aby byly třídy po osmdesáti dětech jako v Africe? To je reálná hrozba,“ varuje Hausenvlas.

Málokdo si prý dokáže představit, co práce učitele obnáší. „Je to strašně náročné a psychicky vyčerpávající. Vystavujete se smečce dětí (nebo dospívajících), kteří vás vysávají. Protože se chtějí učit, ale když nechtějí, je to ještě horší, protože vás to deptá,“ přibližuje.

Podle Hausenblase je třeba omezit administrativu a uvolnit učitelům ruce, aby se mohli koncentrovat jen na výuku. Kritizuje také způsob dalšího vzdělávání pedagogů, které se ovšem nepromítá do výuky.

„Dlouho se přemýšlelo o tom, jak vylepšit učitele. Ale cílem musí být zlepšit práci dětí. Na to se musí jít jinak,“ myslí si. Nefungují prý obecné principy managementu třídy, ale naopak uzká spolupráce s kolegy a vzájemná podpora. Ve svém běžném provozu na to ale už teď učitelé nemají čas.

Jak změnit státní maturity?

Hausenblasovi vadí centralizace školství, přijímací zkoušky a testování. Kritizuje i systém státních maturit, protože prý nesvědčí o skutečné vzdělanosti a kvalitě přípravy. Nutnost změn připouští i ministr školství Robert Plaga. Už na podzim chce proto zahájit jednání s odborníky a rektory vysokých škol.

„Chcete-li mít lepší školství, tak se neptejte až na konci školního roku. Mnohem lepší je se informovat, co se na těch školách vůbec děje,“ zdůrazňuje Hausenblas. „Stát do toho nemá mluvit. Školy by měly zveřejňovat výkony svých žáků a nést za to odpovědnost před veřejností,“ navrhuje.

Učitelé si prý stěžují, že jim státní maturity diktují přípravy na testy. „Fandím panu ministrovi, že chce zrušit ústní maturity. Ty by určit měly být v pravomoci škol. Starejme se o zodpovědnost škol jinak než že jim jen nasadíme CERMAT. Anebo nějakou státní kontrolu podobného typu,“ uzavírá.