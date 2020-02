Záškoláctví mohli řešit sociální pracovníci škol, uvedli experti po letech práce. Ministerstvo je nevyslyšelo

Záškoláctví by mohli pomoci řešit školní sociální pracovníci. Pracovali by s žáky i s jejich rodinou. Absence při výuce by pomohlo odstranit také doprovázení dětí do škol a doučování. Vyplývá to z návrhů z projektu ministerstva práce, jehož cílem byl rozvoj nástrojů na ochranu ohrožených dětí. Experti na něm pracovali 3,5 roku. Resort své výsledky v chystaných novelách nevyužil, místo nich plánuje odebírat rodinám záškoláků dávky na bydlení.

