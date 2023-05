Školy stále neví, jestli dostanou další peníze na ukrajinské asistenty. Rozpočet mají do konce srpna

Ministerstvo školství jedná o další podpoře pro ukrajinské asistenty. Školy zatím dostaly peníze jen do konce srpna. Například v Moravskoslezském kraji jde zhruba o pět desítek zařízení. Pedagogy z Ukrajiny potřebuje třeba Základní škola Nádražní v Ostravě. Teď tam chodí více než 60 ukrajinských dětí a další přibývají. Zvlášť noví žáci potřebují s adaptací pomoct. Ostrava 16:23 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mluvčí Anety Lednové ministerstvo školství právě o dalších penězích pro ukrajinské asistenty jedná. Kdy by mohlo padnout rozhodnutí, ale neupřesnila (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deváťáci Maxim a Staz se právě učí pády v hodině českého jazyka. V České republice, jsou teprve tři měsíce. S látkou jim pomáhá ukrajinská asistentka pedagoga Ala Vaselevska.

„Ráda ve škole pracuji, vidím ten výsledek. Připravovali jsme deváťáky na gymnázium, některé jsme potřebovali naučit velmi rychle a bylo to dobré,“ říká Ala Vaselevska.

Ředitel ZŠ Nádražní v Ostravě Libor Novotný momentálně zaměstnává ukrajinské pedagogy tři, na částečné úvazky.

„Jejich role je nezastupitelná především při té prvotní adaptaci. I v této době přicházejí děti z Ukrajiny, které jsou neposkvrněny českým školstvím. Jsou to děti, které teprve teď se dostávají do stavu té ochrany. A pro ně ty ukrajinské asistenty budeme určitě potřebovat i v příštím školním roce. Tak doufáme, že od 1. 9. to bude pokračovat,“ říká ředitel.

Hejtmanství dostalo od ministerstva školství 15 milionů korun na mzdy a odvody ukrajinských asistentů od ledna letošního roku do konce srpna a o podporu se přihlásilo zhruba 50 škol.

Peníze hejtmanství vyúčtuje až zpětně. A podle náměstka Stanislava Folwarczného (ODS) by nějaké měly ještě zbýt.

„Ale je to odhad, že si myslím, že ta částka nebude vyčerpána v tom období, takže peníze na nový školní rok ještě budou. Ale toto je na rozhodnutí ministerstva školství, jak v té věci bude postupovat,“ připomíná Folwarczný.

Podle mluvčí Anety Lednové ministerstvo školství právě o dalších penězích pro ukrajinské asistenty jedná. Kdy by mohlo padnout rozhodnutí, ale neupřesnila.