Školy často nejsou na řešení šikany připraveny. S prevencí měla základka v Hodoníně začít dávno

Policisté včetně kriminalistů vyšetřují v Hodoníně napadení a šikanu dvanáctileté dívky. V úterý se kvůli tomu sejde krizový štáb města. Útočníci dívku na videu, které zveřejnila její matka, za přihlížení ostatních napadají, fackují nebo tahají za vlasy. „Je důležité, aby školy uměly šikanu řešit. Tristní je to, že většina škol je stále nepřipravená," říká pro Radiožurnál specialista na problematiku šikany a dětského násilí Michal Kolář. Hodonín 14:12 3. února 2025

Ze zveřejněného videa je zřejmé, že napadení dívky nečinně přihlíželo asi 30 dětí a mladých, kteří si to natáčeli na mobil. My sice zatím nevíme, co všechno mohlo tomu incidentu předcházet, a i podle matky napadené dívky dala její dcera pár facek svojí spolužačce. Ale když vidíme to video, jsou právě tohle jasné známky šikany?

Já jsem to neviděl, ale z toho, co jsem zaslechl, tak to je celkem jisté. Spíš jde o to, že šikana má nějaký vnitřní vývoj, a když to trvá nějakou dobu, tak se to pohybuje od takzvaného ostrakismu až po pokročilejší šikanu, kde jsou následky vážné – různé úzkostné poruchy, velmi vážné psychické potíže.

Jak potvrdil Radiožurnálu ředitel školy, kam dívka chodí, tak když se o videu dozvěděl, šel to nahlásit na policii. Ta to už v pondělí ve škole řešila. Jaké další kroky by teď škola měla udělat?

Je strašně důležité, aby uměli šikanu řešit. Tristní je, že většina škol je stále nepřipravená. Policie nešetří šikanu, ale nějaký trestný čin. Škola by to měla umět zmapovat a alternativně řešit. Udělat kromě jiného výchovné opatření. To znamená potrestat iniciátory. A hlavně potom pracovat s celou skupinou, prostě s celou třídou.

Říkáte, že školy bývají nepřipravené. Jak se můžou připravit?

Minimálně by škola měla mít jednoho vyškoleného pracovníka, výchovného poradce a ředitel by měl být orientován metodicky, organizačně, právně, aby ho podpořil. Nicméně už teď by školy měly být dál, měla by tam být školní poradenská pracoviště a tak dále. Ale je to dost těžké téma. Problém je v tom, že i školní metodici, když mají dvouleté vzdělávání, tak z mého pohledu nedosáhnou ani na minimální připravenost. A dva dny na přípravu a řešení šikany je prostě málo.

A mají školy možnost obrátit se na nějaké odborníky, kteří se šikanou zabývají, kteří by do školy přišli a udělali třeba nějaké programy? Buď preventivní, anebo ve chvíli, když už k něčemu takovému dojde?

Máte pravdu. Prevence je dobrá, když ještě nic není. Když už se šikana provalí, tak je to kolikrát velká chyba začít až tehdy dělat nějakou prevenci. Existují různá zařízení, pedagogicko-psychologické poradny i soukromé organizace. Jejich úroveň je různá.

Počátek šikany se více či méně vyskytuje na všech školách a ta škola by to měla zvládnout sama. Specialistů na šikanu je z mého pohledu docela málo a časově zvládnou jenom něco.

Znamená to, že škola by teď měla s dětmi nějak pracovat po tom, co se stalo? Že by měla zajistit nějakého odborníka, že už to zřejmě nejde zvládnout vlastními silami?

Naprosto. Každá škola má svoji pedagogicko-psychologickou poradnu, i když tam třeba nemusí být vyloženě nějaký specialista, tak střediska výchovné péče jsou úplně všude. Dělám různé výcviky, tak tuším, jak to v republice vypadá. Tak snad škola spolupracuje s nějakými specialisty, měla by s nimi navázat kontakt a udělat nějaké kroky v nápravě. To není jednorázový akt, ale dlouhodobá práce s třídou.

Ještě k rodičům. Tato maminka šla na policii, když měla v ruce videa. Je tohle dobrá cesta?

Když je to vážná šikana, tak to má třeba charakter trestného činu, tak je to i povinnost oznámit. Hodně se zabývám trestním řízením, správním řízením a přestupkovým řízením a jsou to velice obětaví lidi a velice si jich vážím, ale jejich způsob vyšetřování je velmi limitovaný.