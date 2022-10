Školy mají problém rozpoznat a vyhledávat nadané děti, zjistila Česká školní inspekce

Nesmiřitelnost rodů Kapuletů a Monteků, která nakonec vedla k tragické smrti milenců Romea a Julie. Klasické dílo Williama Shakespeara si k nastudování vybrali žáci ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Mnichovice. Představení bude zlatým hřebem jejich divadelního bloku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nadane děti a školy

„Tenhle blok máme první rok – pro osmáky a deváťáky. A máme to česko-anglicky, protože máme rodilého mluvčího, který nám pomáhá s angličtinou. Máme to vymyšlené tak, že jeden z rodů bude mluvit česky, jeden z rodů bude mluvit anglicky, abychom využili toho, že ten blok je česko-anglický. Právě teď pracujeme na scénářích, abychom hru trochu zkrátili.“ říká učitelka Tereza Klímová.

Inspekce řeší čtyři stížnosti na pedagogy. Před žáky měli schvalovat, relativizovat nebo podporovat invazi Číst článek

Talentové bloky jsou zaměřené nejen na umění, ale také přírodu, sport, jazyky nebo vědu. Každý vede učitel spolu s odborníkem z praxe a jsou určené pro žáky šestých až devátých tříd.

„Děti si můžou vybírat. Jako když jdete do práce. Píšou motivační eseje, proč tam chtějí, proč si máme vybrat zrovna je. A pak obcházejí a dělají takové přijímačky - praktické zkoušky. Naše každodenní práce ve školách by měla být o tom, že v každém hledáme ten talent. To, v čem je to dítě dobré.“ Vysvětluje ředitelka Marcela Erbeková.

Zjištění České školní inspekce

Podle zjištění České školní inspekce mají ale školy s vyhledáváním a identifikací nadaných dětí stále problémy. Učitelé se totiž více soustředí na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tam ale patří i nadané a mimořádně nadané děti.

„Je to taková specifická skupina, která má ale zásadní význam pro společnost při jejich dalším profesním uplatnění. A pokud se nám je nepodaří identifikovat už v těch raných fázích jejich vzdělávání, jejich nadání vyhasíná a oni se většinou stávají právě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami diagnostikovanými jako poruchy učení nebo poruchy chování,“ upozorňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a dodává, že nadání nesouvisí s prospěchem.

‚Proč se to vůbec učíme?‘ Když se děti učí badatelskou metodou, odpoví si na to samy, shodují se kantoři Číst článek

„Ten kdo má pěkné známky, je aktivní ve výuce, ještě nemusí být ten, kdo je nadaný. A to je přesně ta věc, která se nám nedaří. Protože my při té identifikaci spojujeme tyto dva jevy, které ale s nadáním příliš nesouvisí. Takže pokud nám školy deklarovaly, že v základních školách je nějakých 42 tisíc nadaných, tak to je číslo, které musíme brát s rezervou. To číslo reálně je ještě daleko nižší.“

Školy navíc nejčastěji rozpoznávají rozumové nadání - pohybové, umělecké, manuální nebo sociální bývá naopak výrazně opomíjeno. Podle České školní inspekce by učitelé měli dávat žákům větší prostor pro vyjádření. Lépe tak rozpoznají potenciál žáků a můžou je motivovat a poradit, jak se posunout dál.