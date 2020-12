V lednu nastoupí do škol pouze žáci 1. a 2. tříd základních škol. Ostatní se budou učit distančně

Do škol budou od pondělí 4. ledna chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek se opět bude učit distančně. Na twitteru to po středečním jednání vlády oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO). Praha 11:21 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády ČR

Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol šli naposledy v tomto roce do školy v pátek. Na pondělí a úterý ministerstvo vyhlásilo dny boje proti covidu-19, a prodloužilo tak vánoční prázdniny, které měly původně začít ode dneška.

Provoz škol omezila od první poloviny října druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci se začali vracet do lavic postupně v omezené míře od 18. listopadu. Poslední vlna uvolnění opatření ve školství byla 7. prosince, kdy začala střídavá prezenční a distanční výuka středoškoláků a na vysokých školách se obnovila praktická výuka ve skupinách do 20 lidí.

Od začátku příštího roku se tak školy budou řídit podle pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že celá země do tohoto stupně přesune v neděli 27. prosince. Po přesunu Česka do pátého stupně PES mají podle Blatného platit v opatřeních minimální výjimky. Shromažďovat se budou moci od neděle 27. prosince podle matice protiepidemického systému pouze dvě osoby, zákaz nočního vycházení se posune z 23.00 na 21.00 do 04.59.