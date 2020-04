Školy by se mohly podle Plagy otevřít v druhé půlce května. ‚Ne po stupních, ale najednou,‘ uvedl ministr

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. K otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Praha 15:00 5. 4. 2020 (Aktualizováno: 15:42 5. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení. Podle Plagy žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou.

Zásadní je také plán zásobování případnými ochrannými pomůckami. „Pokud nebude dodržen, pokud školy podmínky hygieny nebudou moci udržet, tak ať se raději otevřou o 14 dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění,“ uvedl.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima v debatě uvedl, že pokud se někde za dodržení hygienických podmínek sejde třeba 30 lidí, nevidí důvod, proč by nemohli být tři či pět vysokoškolských studentů v laboratoři, nešlo s nimi konzultovat či je zkoušet.

Odstup mezi žáky není možný

Plaga uvedl, že doporučení chytré karantény ve čtvrtek, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl otevřít školy s doporučením dodržovat mezi žáky odstupy, neznal. Zopakoval, že v českém prostředí je ve školách tento nápad neproveditelný.

Uvedl také, že školy se případně otevřou najednou, ne po stupních, jak navrhoval Babiš. Zmínil, že v současné nezvyklé situaci se vláda inspiruje i opatřeními v dalších zemích, ale to, co může fungovat v Asii, v Česku podle něj aplikovat nelze.

Zima uvedl, že je třeba stanovit, kdy se změní či rozvolní současná opatření proti šíření koronaviru. Koronavir nepřestane existovat, bude tu přítomen jako žijeme s viry chřipky, uvedl. Není podle něj zřejmé, jaký bude parametr, že se opatření začnou měnit.

Neznámkovat „výchovy“

Ministerstvo školství po Velikonocích vydá vyhlášku, která by měla učitelům dát návod, jak klasifikovat děti v druhé polovině současného školního roku, uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce ministr Plaga. Součástí vyhlášky podle Plagy bude doporučení neklasifikovat „výchovy“, tedy předměty jako tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova.

„Vydáme vyhlášku, ve které vypneme školní řád, který uvádí, kolik známek a z jakého předmětu je třeba, aby byl člověk klasifikován. Budeme pomáhat učitelům, jak formativně hodnotit v druhém pololetí. Nemá cenu známkovat úkoly, které pomáhají zpracovat rodiče,“ řekl ministr.

Učitelé podle něj v rámci distančního vyučování známkovat mohou, ministerstvo ale na ně apeluje, aby tak nečinili. Plaga odmítá tvrzení, že by úřad málo konal v tom, jak mají učitelé a školy postupovat.