Odlišná kvalita jarní online výuky? ‚Rozdíly mezi žáky jsou vždycky, nevidím v tom tragédii,‘ říká učitelka

Na jaře vysvětlovala dělitelnost nebo rovnice přes monitor. A mimo jiné jí při výuce na dálku chybělo, že na dětech hned nevidí, jestli látce rozumí.Radiožurnál se vydal za učitelkou matematiky Valdemarou Kubíkovou ze Základní školy Ohradní v Praze. Už v červnu zjišťovala, jak bude pro ni i děti začátek toho nového školního roku těžký. Seriál zpátky do školy Praha 9:19 25. srpna 2020

„Nebude to jednoduché. V každé třídě něco zbylo, ne všechny kapitoly se daly řešit online výukou. Třeba geometrie je v tomto docela problematická. Nikde nám toho ale nezbylo tragicky moc. Tragédii v tom ani vidět nemůžu. Aby to děti zvládly, tak musím být v pohodě i já. Nesmím z toho být zničená,“ říká Radiožurnálu ve své, zatím ještě prázdné třídě, Valdemara Kubíková.

Kromě toho, že bude třídní sedmáků, učí matematiku a přírodopis ještě několik dalších ročníků na druhém stupni.

Do šesté třídy půjde jedenáctiletá Agáta, které právě matematika a ještě čeština přišly při jarní výuce nejsložitější. „Větší problém jsem měla možná s matikou. Problém mi dělalo, že jsme dostávali hodně nové látky,“ říká a dodává, že pociťuje strach z možné snahy učitelů o dohnání zmeškané látky. „Na každý předmět budeme mít nového učitele, proto se toho trochu bojím. Ale musím to zvládnout. Snad to bude fajn.“

Sama Valdemara Kubíková se připravuje na to, že nejdřív bude s žáky opakovat a taky zjišťovat, jestli jsou mezi dětmi hodně velké rozdíly v tom, co umí. „Počítám s tím, že v září rozdíly budou. Jsou vždy a v této chvíli obzvlášť. Budou děti, které budou potřebovat pomoc nad rámec hodin. Budeme opakovat, co jsme dělali při distanční výuce a splníme, co nám chybí. Zároveň nebudeme otálet s navázáním učiva dalšího ročníku, protože nevíme, co nás čeká,“ říká.

Školní psycholožka a psychoterapeutka Jiřina Mázlová učitelům radí, aby nenasazovali hned na začátku zběsilé tempo a přísný režim. „Nic se nedohání, jede se dál. Moje doporučení je, aby ředitelé stanovili pro pedagogy dostatečný prostor, aby si mohli dovolit přestat jet na výkon a minimálně první měsíc měl každý učitel ve třídě, se kterou je, dvacet třicet minut vyhrazených k tomu, aby se bavili, jak jim je a jak to prožívají,“ říká.

A co když se budou muset učitelé dřív nebo později zase k online výuce vrátit? „Od začátku musím pracovat tak, že kdykoliv může nastat, že přecházíme na distanční výuku. Musím ale přiznat, že nevím, jestli bych dala distanční výuku na celý školní rok,“ směje se učitelka matematiky a přírodopisu, přestože obavy jsou v jejím hlase přeci jen trochu znát.

Ministerstvo školství ale v tuhle chvíli neplánuje, že by se školy musely znovu plošně a na delší dobu uzavírat.