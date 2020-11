Školy se postupně otvírají, ředitelé si často neví rady. Potíže způsobuje školní jídelna i výuka jazyků

Při přípravě na pondělní návrat dalších dětí do lavic dělá základním školám největší potíže podmínka dodržení stejného složení tříd. Podobně jako ve středních školách, kam se od středy vrátily poslední ročníky a praktická výuka, to podle ředitelů zkomplikuje hlavně výuku volitelných předmětů a cizích jazyků. Obtížná podle nich bude i organizace ve školních jídelnách. Uvítali, že alespoň v družinách se budou moci spojit třídy z různých ročníků. Praha 17:24 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pondělí půjdou do škol zbývající třídy prvního stupně a deváťáci. Další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli epidemii covidu-19 školy v první polovině října přešly na výuku na dálku. Od minulé středy se do škol vrátily první a druhé třídy a všechny ročníky speciálních škol. Díky zmírnění opatření proti epidemii z pátého nejvyššího stupně rizika nákazy na čtvrtý je tuto středu následovaly poslední ročníky středních škol, kde se rovněž obnovila praktická výuka. V pondělí půjdou do škol zbývající třídy prvního stupně a deváťáci. Další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Ve škole by se děti z různých tříd neměly potkávat, všude budou povinné roušky. Platí zákaz zpěvu a tělocviku.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého nejsou podmínky k návratu neřešitelné, ale mohou školám působit komplikace. „Největší potíže nám dělá povinnost homogenity, to znamená, že nemůžeme spojovat děti ani z jednoho ročníku do skupin,“ řekl. Třeba cizí jazyky, které spolu běžně mívají děti z různých tříd, se podle něj nyní budou učit ve škole jen žáci z jedné třídy, ostatní dostanou práci na doma a po týdnu se vystřídají. Případně budou děti při některých předmětech ve více místnostech, mezi kterými bude učitel přecházet.

Deváťáci stále neznají podmínky přijímaček na střední školy, i tak se na ně snaží připravit doma Číst článek

Požadavek zajištění homogenity tříd označily za problém i ředitelka ZŠ Karla Čapka v Praze 10 Ivana Vaňková a ředitelka ZŠ Hanspaulka v Praze 6 Marie Pojerová. Kromě cizích jazyků, kde jsou děti běžně rozděleny podle pokročilosti, vyvstaly problémy také u volitelných předmětů. Vaňková řekla, že někteří žáci proto budou muset dočasně chodit na předměty, které si nezvolili.

Školní jídelny a družiny

Kvůli požadavku, aby se třídy moc nepotkávaly, bude podle ředitelů náročné i zajišťování chodu školních jídelen. Třídy budou mít na oběd vymezený čas, aby se jich tam moc nenahromadilo. „Obědy zasahují i do běžné výuky a jsou rozepsané od půl dvanácté do půl třetí odpoledne“ uvedl ředitel ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 František Rada. Postupné nástupy budou někde i ráno při příchodu dětí do šaten.

Za dobré rozhodnutí ředitelé označili to, že se budou moct spojovat aspoň třídy z jednotlivých ročníků v družinách. „Jinak by to nešlo personálně zajistit,“ řekla Vaňková. Podle Černého by menším školám pomohlo, kdyby mohly spojit třeba první a druhou třídu, což podle pokynů z ministerstva školství nepůjde.

Psychologové varují před nárůstem odkladů školy kvůli epidemii koronaviru Číst článek

„To, že všemu předchází chaos, to je evidentní už od jara,“ okomentoval požadovaná opatření ředitel ZŠ Resslova v Praze 2 Jaroslav Procházka. Škola se podle něj na návrat dětí připravila. „Všechno jsme se snažili naplnit, a to, co naplnit nejde, jsme nenaplnili,“ řekl.

Ve střídání prezenční a distanční výuky šestých až osmých tříd oslovení ředitelé problém nevidí. Pedagogové budou učit podle běžného rozvrhu s tím, že vyučování pro některé třídy bude on-line, popsali. „Náročné to bude, ale v kontextu toho, co se dělo na jaře i teď na podzim, tak teď jsme měli aspoň víc času na přípravu,“ dodal Rada.