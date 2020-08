Doporučení pro školy nejsou alibismus. Kdybychom nařizovali, byli bychom také kritizování, řekl Plaga

Do českých škol se 1. září vrátí žáci a učitelé. Původně tomu tak mělo být ve všech ústavech, nejméně dvě školy ale kvůli koronaviru neotevřou. „Může to nastávat i během školního roku. Naším cílem je ale předejít uzavření celých škol,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu. To, že je v manuálu více doporučení než nařízení, jako alibismus nebere. Rozhovor Praha 17:24 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Převahu doporučení nad nařízeními v manuálu Plaga jako alibismus nebere | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejméně dvě školy v České republice 1. září neotevřou. Základní škola v Pečkách a sportovní gymnázium v Kladně má učitelské sbory v karanténě. Může být případů, kdy školy nebudou v provozu, více?

Samozřejmě, že situace karanténních opatření budou nastávat i v průběhu školního roku. Pokud se karanténní opatření vyhlášené krajskou hygienickou stanicí dotýkají celého učitelského sboru, tak se to v podstatě nedá řešit jinak než zavřením školy. V těchto případech se to stalo.

Jak vážný problém to před začátkem školního roku je? Pedagogické soubory se schází na různých poradách a konzultacích, znamená to, že by se učitelé neměli scházet a měli by řešit vše distančně?

Všechno distančně řešit nemůžete. Podle těch doporučení, která jsou platná pro jakýkoliv provoz, nejen pro školy, tak rizika, která na podzim budou, je potřeba eliminovat. Zvýšené hygienické standardy a opatření platí i pro učitelský sbor. Jak jste ale sama popsala, v přípravném týdnu se potkat musí a riziko tam je. A bohužel se staly tyto dva případy.

Manuál pro školy jste v úterý aktualizovali kvůli vypadnutí povinnosti nosit roušky ve společných prostorách. Je ještě něco, co je potřeba v manuálu doladit? Bude se do začátku školního roku ještě aktualizovat?

Manuál je rozdělený na závazné, doporučené a informativní věci. Upřesnění, ke kterému došlo v návaznosti na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ustoupit od plošného nošení roušek ve všech veřejných prostorech, bylo pouze aktualizací a návratem k semaforu regionů. Neočekávám, že bychom v těch základních opatřeních dělali před startem školního roku nějaké zásadní úpravy, protože zpětná vazba od ředitelů je taková, že manuál je nastaven dobře a dává jim dostatečný prostor nastavit režim v konkrétních podmínkách.

Když mluvíte o zpětné vazbě ředitelů, někteří jsou spokojení, ale někteří manuál kritizovali. Třeba ředitel jihlavské Základní školy Evžena Rošického František Svoboda ho zhodnotil jako alibistický, protože některá doporučení podle něj nejsou proveditelná. Říká, že doporučující část převažuje nad závaznou a že jde o určité alibi, které si ministerstvo školství dělá.

Od pana ředitele to je poměrně tvrdý soud. Jsem ale rád, že to není většinový soud. Zpětná vazba od ředitelů je skutečně taková, že oproti jaru, kdy návrat do škol byl hodně svázán hygienickými opatřeními, třeba patnáctičlennými skupinami, které se nesměly měnit, jim tento manuál dává možnost co nejvíce uzpůsobit konkrétním podmínkám.

K údajnému alibismu jednoduché vysvětlení. Není to alibismus. Každá škola je jiná, cílem je minimalizovat rizika šíření covidu-19 a snížit karanténní opatření na minimum. Samozřejmě to má ale formu doporučení, třeba kvůli tomu, že jedna škola má velkou jídelnu, zatímco druhá malou. Ředitel školy, jakožto její manažer, si s tím poradí. Kdyby to bylo závazné, tak je řada věcí neproveditelná. Cílem není, aby se na škole provedla všechna doporučení, ale aby se minimalizovalo riziko. Čím více opatření škola udělá, tím méně jednotlivé krajské hygienické stanice při pozitivním nálezu zasáhnou školu karanténními opatřeními.

Když to zjednoduším, jde o to, aby do karantény šlo co nejméně tříd a ne celá škola. To je smyslem všech doporučení, které nám hygienici a tým ministerstva zdravotnictví dal do manuálu.

‚Správný ředitel si poradí‘

Rozumím, že jste museli zohledňovat jednotlivé parametry škol a nemohli tedy dávat více věcí závazně. Co třeba ale školy v přírodě, které musely být před prázdninami ve velkém rušeny. Je doporučeno, že mohou být, ale s ohledem na danou situaci. Nebylo by záhodno říct, jestli můžou jet, nebo ne?

Když to přečtete jinou optikou, než že hledáte problém, tak to tam napsáno je. Škola v přírodě by musela být zakázána mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví kompletně pro celou republiku, což by neodpovídalo tomu, že v některých oblastech v současné době epidemiologická situace složitá není.

Je tam napsáno ze strany epidemiologů, aby školy pobyty v přírodě vynechaly, ale pokud tomu epidemiologická situace nahrává, tak být mohou. Je to přesně ten kompromis mezi plošným nařízením, které by bylo kritizováno, protože by v nerizikových oblastech zamezovalo takovým akcím, a tím, že by to bylo povoleno v oblastech, kde riziko nákazy je vysoké.

Jde mi o to, že potom musí ředitelé komunikovat s rodiči a vysvětlovat, proč k jednotlivým krokům přistoupili nebo nepřistoupili. Nedává se jim příliš velká zodpovědnost? Nemohlo by dát ministerstvo konkrétnější reguli?

Nedává se jim velká zodpovědnost. Ředitel školy má zodpovědnost a správný ředitel školy s ní umí pracovat, je to manažer školy. V tomto konkrétním případě je tady semafor ministerstva zdravotnictví, podle kterého se má řídit. Podle mého názoru i názoru řady ředitelů to přehledné je. Chápu, že by bylo jednodušší, kdyby měl ředitel napsáno ano, nebo ne. Na druhou stranu volání z terénu, aby nebyl plošný zákaz a byla umožněna relativně normální výuka, kde to epidemiologická situaci dovolí, bylo silné.

Co se tedy stane, pokud se ve škole objeví žák s příznaky respiračního onemocnění? Kdo konkrétně příznaky posoudí, kdo za to zodpovídá?

Chtěl bych to teď využít k apelu na individuální zodpovědnost. Primární věc, která musí prostoupit naší společnost, je zodpovědnost každého jedince. Pokud tedy mluvíme o dětech, tak jestliže mají příznaky, tak je rodič nepošle do školy. Primární filtr je na úrovni rodiny. Samozřejmě pokud se podezření na infekční nemoc projeví během výuky, tak pravidla jsou podobná, jako to školy znaly už před covidem.

Izolace dítěte a oznámení zákonnému zástupci, který si dítě vyzvedne a pak už to probíhá standardně přes praktického lékaře. Pokud to bude podezření na covid-19, tak do toho vstoupí ještě krajská hygienická stanice. Ta bude posuzovat, kolik doporučení se podařilo škole naplnit a podle toho určí rozsah případné karantény.

Distanční výuka

Co mají dělat rodiče žáků nebo studentů, kteří kašlou nebo mají dlouhodobou rýmu spojenou s alergií. V manuálu stojí, že musí prokázat, že to není způsobeno infekcí. Jakým způsobem to mají udělat? Budou potřebovat negativní test na covid-19?

V případě nějakých chronických obtíží, tak se předpokládá, že to je řešeno dlouhodobě na úrovni praktického lékaře, takže očekávám přípis od lékaře, že se jedná o chronickou chorobu.

Za jakých okolností je škola povinna zajistit žákům distanční výuku?

Jsem rád, že se podařilo schválit zákon, který umožňuje distanční výuku. Je to tak, že k tomu plně distančnímu modelu se přistupuje až v momentě, kdy je v karanténě většina třídy.

Jak mají učitelé mapovat dopady toho specifického druhého pololetí minulého školního roku na znalosti. Jak se to bude promítat do školských vzdělávacích programů a jak budou následně třeba vypadat přijímací zkoušky?

Jarní výpadek je významně delší než jenom prázdniny, ale učitelé jsou zvyklí na každoroční ověření vstupních znalostí žáků na startu nového školního roku. V tom se to lišit nebude. Učitelé by se měli v prvních týdnech podívat, co žáci znají a jak na tom jsou. Jsem rád, že se nám podařilo realizovat doškolovací letní kempy a zároveň se rozbíhá aktivita pedagogických fakult, jejichž studenti budou žáky během září doučovat.

To by mělo pomoci s dohnáním případných nedorazů z jarního období. Samozřejmě je důležité soustředit se na klíčové věci. Není důležité teď všechno rychle zameškané „odhrkat“. Důležité je soustředit se na klíčové znalosti a kompetence žáků, kteří 1. září nastoupí do škol.