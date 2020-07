Ředitelé dostanou manuály, jak se chovat, řekl Plaga. Červená na semaforu školy automaticky neuzavře

Do začátku nového školního roku zbývá přesně jeden měsíc. Konec toho posledního značně ovlivnila epidemie koronaviru. Jak bude nový školní rok vypadat a hrozí, že by se 1. září školy neotevřely? O tom ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvil ministr školství Robert Plaga (ANO). Ministerstvo je podle něj odhodlané udržet standardní formát výuky, ředitelé také dostanou manuál, jak se v případě nepříznivé situace chovat. Speciál Praha 14:21 31. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (ANO) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Školy se na podzim budou řídit podle koronavirového semaforu, který před několika dny představilo ministerstvo zdravotnictví. Červená barva semaforu ale nebude pro školy v příslušném regionu nutně znamenat jejich uzavření. „Bude to hlavně na jednotlivých hygienických stanicích, které vyhodnotí situaci a rozhodnout, zda uzavřou konkrétní třídu, kde se nákaza vyskytne, nebo celou školu,“ řekl ministr školství Plaga.

Jeho resort ale bude hygienické stanice žádat, aby postupy sjednotily a nestalo se, že v regionech, pro která budou podle semaforu platit stejná opatření, dostanou ředitelé od hygieniků rozdílné pokyny. „Chceme jasnou představu jak postupovat, aby si byli ředitelé jisti, jak žáka izolovat a tak dále,“ řekl Plaga.

Zmíněné manuály mají podle Plagy ředitelé dostat 17. srpna, tedy dva týdny před začátkem školního roku, což je prý více než dostatečná časová rezerva. „Není to o tom, že by měli ředitelé očekávat opatření, která jsme neznali na jaře. Po jarní epidemii je řada opatření ostatně už novým standardem,“ uvedl.

Plaga zároveň ve speciálním vysílání několikrát zopakoval, že pro manuál je nutné „sladění“ hygienických stanic a zmíněného semaforu. „Semafor a s ním spjatá opatření musí být konzistentní,“ řekl.

Jaká konkrétní pravidla budou pro školy platit, například pokud se jejich region ocitne zbarven červeně, se ale zatím stoprocentně neví. „Nemusí být stoprocentně jisté, že červená barva školu omezí. Je to ale varianta. Nemyslím tím za každou cenu zavření školy. Budeme se snažit o lokalizaci řešení, abychom nemuseli výuku omezit více než je potřeba,“ řekl ve vysílání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr proto nedokázal odpovědět na otázku, zda budou se začátkem školního roku pro všechny školy platit jasně dané kroky pro případ nepříznivé epidemiologické situace. „Chceme jít cestou lokalizovaných opatření. Není na místě, pokud je v jedné třídě nakažený jeden žák, zavírat celou školu. Jiná situace je, když bude nakažených více napříč školou, třeba i včetně zaměstnanců,“ řekl Vojtěch.

Distanční výuka

V případě, že by nákaza koronavirem školní výuku omezila, přejdou školy znovu mimo jiné na distanční výuku. Tentokrát na ní budou podle resortu připraveny ještě lépe než na jaře. I díky 300milionové dotaci na technologické vybavení škol.

Podle Plagy ale není jasně daný pokyn, jak má distanční výuka probíhat. Zejména pro to, že možnosti všech žáků a škol nejsou totožné. „Konkrétní učitel musí nastavit mix metod podle toho, jak jsou jeho žáci vybaveni. Mají doma potřebný hardware? Nelze to udělat paušálně,“ řekl.

První krok po omezení výuky by tedy podle ministra školství mělo být právě vyhodnocení technologických možností žáků. „Ukázalo se, že máme asi 10 tisíc dětí, které přístup k počítači nemají,“ připomněl Plaga. Případné zapůjčení techniky žákům je podle něj primárně na školách a jejich zřizovatelích, tedy obcích a krajích.

Zároveň ale Plaga zdůraznil, že se aktuálně nepočítá s tím, že by 1. září děti do škol nešly. „Pokud to jen trochu půjdeme, chceme zachovat standardní výuku. Taková možnost není na stole,“ dodal.