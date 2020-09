MAPA: Třídy i celé školy zavřené kvůli koronaviru. Týden po návratu do lavic je jich sto padesát

150 škol a školek už muselo od začátku školního roku omezit výuku nebo úplně zavřít. Vyplývá to z informací, které serveru iROZHLAS.cz poskytly jednotlivé krajské hygienické stanice. Ředitelé škol, které redakce oslovila, podle svých slov situaci zvládají. „Celou školu jsme vydezinfikovali a pro třídy v karanténě zahájili distanční výuku,“ řekl například Václav Opatrný, ředitel průmyslové školy a obchodní akademie v Kladně. Praha/Kladno/Plzeň/Jihlava 13:00 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kvůli koronaviru posílají hygienici do karantény většinou přímo konkrétní třídy nebo bezprostřední okolí nakažených žáků, úplně uzavřených škol je podle informací krajských hygienických stanic minimum.

Jednu třídu kvůli koronaviru uzavřeli například v Jihlavě, na základní škole v Seifertově ulici. „Nakažená byla jedna žákyně. V současné době hygiena řeší možnou karanténu šesti učitelů, kteří v této třídě učili,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel školy Zdeněk Wohlhőfner.

Na novou situaci škola ihned zareagovala: nasadila roušky. Předtím je děti měly připravené v igelitových taškách uložených v aktovkách.

„Teď je mají povinně ve společných prostorách. Učitelé se mohou rozhodnout, ale většina z nich nosí roušky i do výuky,“ popsal ředitel.

Tři třídy má v karanténě kladenská střední průmyslová škola a obchodní akademie.

„Celou školu jsme vydezinfikovali a pro tyto třídy zahájili distanční výuku. V karanténě je současně také devět vyučujících, takže byla upravena výuka v ostatních třídách tak, aby se žáci vůbec nemísili,“ vysvětlil ředitel školy Václav Opatrný.

Nakažená z adaptačního kurzu

I základní škola Vladislava Vančury v pražské Zbraslavi musela poslat do karantény jednu třídu, do ní se ale nemoc dostala ještě před začátkem školního roku.

„Doma je celá třída 7.D, která byla před začátkem školního roku na adaptačním kurzu. Pak máme ještě jednu pozitivní slečnu v 5. třídě. V úterý volali z hygieny, abychom jim poslali kontakty z té třídy a čísla na rodiče,“ popsala zástupkyně ředitele Marcela Břinčilová, která školu po odvolání šéfa dočasně vede.

Od pondělí musí žáci nosit roušky ve společných prostorách. „Ve třídě je žáci nemusí mít. Teď ještě ve větším měřítku dodržujeme to, co bylo v manuálu,“ dodala Břinčilová.

Zavřená Benešova v Plzni

Úplně hygiena zavřela plzeňskou Benešovu základní školu v městské části Doulevce. „Učitelé šli na testy v pondělí. Zatím mi volají první zprávy a v pátek jdou na druhý test,“ popisuje aktuální situaci ředitelka Iveta Žižková.

Problémy podle ní začaly před začátkem školního roku na poradě, jíž se zúčastnili všichni učitelé.

„Prvního září mi napsal jeden kolega, který byl v kontaktu s pozitivním člověkem. Do školy sice už nešel, ale měl pozitivní test. Hygiena v tu chvíli nařídila karanténu pro celý sbor, protože s ním všichni učitelé byli minimálně hodinu a půl v kontaktu,“ řekla Žižková.

Ředitelka předpokládá, že by se škola mohla znovu otevřít v pondělí. „V pátek půjdou učitelé na druhé testy a do konce týdne by měli mít výsledky. Otevřeme školu, ale ještě nevím, jak to přesně bude vypadat. Možná zvolíme nějaký úspornější režim,“ plánuje.

Komunikace funguje

Komunikace s hygienickými stanicemi podle ředitelů probíhá bez problémů.

„Komunikace mezi námi a hygienou zatím funguje. Oni jsou teďka ti, kteří nám volají. Zatím jsme se na spolupráci vždy domluvili a snažíme se, aby to tak bylo i nadále,“ popsal spolupráci Wohlhőfner.

Ředitel kladenské školy Václav Opatrný komunikaci s hygienickou službou také chválí. „Hodnotím to přímo výborně, je s nimi perfektní spolupráce. Funguje trasování kontaktů, testování jsme zařídili u nás u školy,“ řekl Opatrný.

„Paní na hygieně říkala, že jsou posílení, takže díky tomu všechno stíhají,“ řekla redakci zástupkyně ředitele zbraslavské školy Břinčilová.

