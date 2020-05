Šéf Pedagogické komory: Manuál vůbec nepomohl. Ministerstvo vydává doporučení, o která se nelze opřít

„Všechno zůstává na bedrech ředitelů škol, kteří se samozřejmě ztrácí v tom současném chaosu, kdy se všechno ze dne na den mění. Dá si říct, že se v tom ztratilo i ministerstvo školství,“ hodnotí prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi kroky resortu ohledně postupného otevírání škol a stanovování hygienických a bezpečnostních pokynů k jejich provozu .

Manuály, které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozesílalo o minulém víkendu, nejsou podle něj vůbec nápomocné, protože z nich nejde poznat, co je povinné a co je pouze doporučené.

S konkrétními výhradami vůči ministerským manuálům se spolek obrátí na sněmovní školský výbor, který zasedne 13. května. Praha 7:01 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žák v respirátoru (ilustrační foto) | Foto: Christian Charisius | Zdroj: ČTK/AP

„Když se podíváme na ty manuály, velká část textu v nich jsou běžné věci, co se (ve školách) dělají. Tam je třeba, že se má denně vynášet koš, že se má setřít podlaha nebo větrat,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Tahání otázek v rukavicích, ale bez roušek. Jaká jsou doporučení ministerstva školství pro maturity? Číst článek

„Pak jsou tam věci, které jsou vlastně v rozporu se současnou legislativou. Je tam třeba, že škola má zajistit, aby se žáci před školou neshlukovali. Kompetence školy ale končí za vstupními dveřmi. Tohle by měla dělat policie.“

Největším paradoxem manuálů je však podle něj to, že je ministerstvo vydalo 30. dubna.

„Píše se v nich, že žáci nemusí mít roušky ve třídách na základní škole a střední škole. Učitelé také ne. Ale ministerstvo zdravotnictví příslušné krizové opatření vydalo až 4. května, a platí tedy až od 5. května. Takže všechny manuály v době, kdy byly vydány, byly v rozporu s platnou legislativou. Takový chaos je ve vládě,“ vysvětluje.

Z pokynů MŠMT jsou podle prezidenta Pedagogické komory rozčarované mateřské školky i ostatní stupně škol. A to proto, že v nich není zřetelně označeno, co je doporučené a co povinné. „Manuál vlastně vůbec nepomohl,“ říká Sárközi.

„Ministerstvo školství vydává jen obecná doporučení, o která se pak nelze opřít. Nejsou tam žádné sankce při neplnění. A zároveň nejsou (pokyny) vymahatelné. To znamená, že nikdo nemusí školám s ničím pomoci, když se k ničemu nezavazuje a vše je dobrovolné,“ upřesňuje s tím, že by opatření měla být ošetřená legislativně.

Pedagogická komora kritizuje ‚chaotické‘ otevírání škol. ‚Metodiky už rozesíláme,‘ reaguje ministerstvo Číst článek

„Pro školy existuje hygienická vyhláška. Pokud ministerstvo školství požaduje ohledně hygieny změny ve školách, tak by mělo novelizovat onu vyhlášku. To jde potom ve zrychleném řízení udělat do týdne, včetně připomínkování.“

Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil dokončení hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy v pátek 1. května. Na tiskové konferenci tehdy také prohlásil, že nyní budou distribuovány do škol a zřizovatelům.

„Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis,“ uvedl.

Debata kolem ošetřovného

Výhrady k postupu MŠMT zejména s ohledem na mateřské školy, z nichž část nezastavila provoz ani během epidemie koronaviru, shrnula Pedagogická komora v petici. Od jejího zveřejnění ji podepsalo přes 4500 tisíce lidí.

Pedagogická komora Pedagogická komora má podle svého webu 2700 členů. K hlavním cílům spolku patří propojení učitelů různých stupňů i typů škol a různého zaměření. K dalším cílům patří mimo jiné podpora profesního rozvoje pedagogů či prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře ČR.

Jedním z jejích hlavních témat bylo také ošetřovné, na které s otevřením školek a škol přestanou mít rodiče nárok. A to i v případě, že dítě do školy nakonec nepůjde.

„Ideální by bylo, kdyby se rodiči mohli rozhodnout, jestli dítě poslat nebo neposlat do mateřské školy nebo na první stupeň základní školy. A když ho nepošlou, tak by jim zůstal nárok na ošetřovné, a když ho pošlou, tak jim nárok samozřejmě skončil,“ myslí si Sárközi.

Právě tuto možnost ve středu zmínil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministryně Jana Maláčová (ČSSD), jejíž resort práce a sociálních věcí poskytuje zaměstnancům ošetřovné, ve čtvrtek po jednání vlády slíbila, že se rozhodne už v pondělí.

Nelegální dálková výuka

Školy jsou zavřené od 11. března, od té doby se žáci a studenti učí na dálku. I tam ale Sárközi vidí problém. „Výuka na dálku na základních školách není zlegalizovaná. (Ve školském zákoně) je napsáno, že distanční vyučování může být jenom na středních školách, ale na základních k tomu vlastně není žádná legislativa,“ vysvětluje.

Ministr Plaga: Společné maturity se letos uskuteční 1. a 2. června, test z matematiky bude o den později Číst článek

„Takže se teď všichni pohybují na hranici legálnosti. Učitelé, žáci, rodiče. Celá ta situace je chaotická a bude takhle až do konce června,“ dodává šéf Pedagogické komory s odkazem na to, že se s obnovením prezenční výuky v plném rozsahu už do konce školního roku nepočítá.

„Podle mě první, co měl ministr (Robert Plaga) udělat, bylo předložit novelu školského zákona, aby zlegalizoval výuku na dálku. Mohl to udělat už v březnu.“

Střední školy by se měly částečně otevřít 11. května, a to pro studenty posledních ročníků. V pondělí 25. května by se do škol mohli vrátit mladší školáci. V červnu by se pak ve školách měly začít konat konzultace pro žáky druhého stupně základních škol a zbývající středoškoláky.

Do škol také od 11. května budou moci docházet žáci devátých tříd, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka na prvním stupni základních škol bude dobrovolná.

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30.4.2020) | Zdroj: MŠMT