Pedagogická komora kritizuje ‚chaotické‘ otevírání škol. ‚Metodiky už rozesíláme,‘ reaguje ministerstvo

Za chaotický považuje postup ministerstva školství k postupnému otvírání škol spolek Pedagogická komora. Školám podle ní stále chybí jednoznačné informace a závazné postupy, jimiž se budou muset řídit. Odpovědnost tak zůstává na ředitelích škol, kritizuje komora v tiskovém prohlášení. Ministerstvo na dotaz uvedlo, že příslušné metodiky školám rozesílá v sobotu. Část žáků devátých tříd by se do škol měla vrátit 11. května. Praha 13:23 2. května 2020

Ministerstvo školství se podle Pedagogické komory zbavuje odpovědnosti zajistit vzdělávacím zařízením adekvátní podmínky pro jejich fungování tím, že školám vydává pouze doporučení. Základní pravidla přitom musí být podle prezidenta komory Radka Sárköziho ukotvena v zákonech a vyhláškách.

„Například školský zákon neobsahuje pojmy jako výuka na dálku nebo školní skupina; distanční výuku na základních školách neumožňuje vlastně vůbec,“ upozorňuje Sárközi.

Postup resortu vedeného ministrem Robertem Plagou (ANO) považuje za problematický také viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner. „Pokud Robert Plaga uvádí, že manuály pro školy jsou již hotové, měl je zveřejnit do konce dubna, jak bylo avizováno na internetových stránkách ministerstva školství,“ myslí si Wagner.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová v sobotu sdělila, že již při sestavení plánu uvolňování pravidel slíbil resort poskytnout školám pokyny a metodiku na přelomu dubna a května. „V souladu s tímto plánem byly zpracované metodiky představeny na včerejší (páteční) tiskové konferenci a dnes (v sobotu) jsou již rozesílány přímo školám,“ uvedla mluvčí.

Mateřské školy

Vysloveně kritická je podle komory situace neuzavřených mateřských škol, kterým prý ministerstvo v uplynulých dvou měsících neposkytlo žádnou metodickou podporu. „Rozesílat manuál do mateřských škol až 4. května, když se řada z nich otevírá ve stejný den, tedy už v pondělí, je pozdě,“ cituje komora ředitelku jedné z Frýdecko-Místeckých mateřských škol Natálii Toflovou.

Vláda učitele zklamala

MŠMT vydává pouze doporučení, čímž se zbavuje odpovědnosti zajistit školám adekvátní podmínky pro jejich fungování. Veškerá zodpovědnost tak zůstává na bedrech ředitelů škol.@strakovka @AndrejBabis @msmtcr @RobertPlagahttps://t.co/WeLX1q6fo0 — Pedagogická komora (@komora_pedagogu) May 2, 2020

Prezident Pedagogické komory vyzval ministra, aby zveřejnil, s kým konzultoval postup postupního otevírání škol. „Ministr školství tvrdí, že všechny změny konzultuje s učiteli a řediteli škol, ale podle mých informací Robert Plaga nekomunikuje ani se zástupci největších školských organizací,“ uvedl Sárközi.

Vláda ve čtvrtek informovala, že po přerušení výuky kvůli nemoci covid-19 umožní od 11. května návrat do školy deváťákům, ať se mohou připravovat na přijímací zkoušky. Podle schválených pravidel musí školy po návratu části žáků zajistit, aby se při příchodu do školy neshlukovali na jednom místě. Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole. Ministr Plaga v pátek zdůraznil, že návrat deváťáků bude dobrovolný a žáci se budou moci scházet na konzultacích do 15 lidí.