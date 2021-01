Školy beze změny. Závěrečné ročníky, maturanti ani žáci z malotřídek se po 1. únoru nevrátí do lavic

Vzhledem k epidemické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění, informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru během středečního jednání vlády. Nezačne ani výuka v malotřídkách, jak Plaga uvažoval. Dopoledne ministr ve sněmovně uvedl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Do lavic se tak nyní nevrátí ani poslední ročníky, které podle expertů potřebují zpět nejnaléhavěji. Praha 20:09 27. 1. 2021 (Aktualizováno: 20:18 27. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády

Plaga dopoledne ve sněmovně řekl, že v případě úvah o závěrečných ročnících základních a středních škol bude záležet na tom, jak vývoj epidemie posoudí ministerstvo zdravotnictví. Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19.

Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění. — Robert Plaga (@RobertPlaga) January 27, 2021

Nyní jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zvažoval se i možný návrat zbytku prvního stupně. Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančním způsobem.

Plaga věří tomu, že se ministerstvu zdravotnictví v únoru podaří zajistit plošnější model pravidelného testování ve školách třeba s využitím takzvaných kloktacích testů. Pak by se podle Plagy mohlo do lavic vrátit víc žáků. Vše podle něj ale bude záležet na tom, jak se podaří vyřešit logistiku.

Poukázal na to, že v každém ročníku je přibližně 100 tisíc dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200. Třeba v případě středních škol, jejichž zřizovateli jsou většinou kraje, by podle něj na zajištění testování ve školách měla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a případně Ústředním krizovým štábem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že závěrečné ročníky základních a středních škol by se mohly vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti covidu-19. Odkdy by to mělo být, měl zvážit v tomto týdnu.

Komunisté si obnovení provozu prvního stupně kladli jako jednu z podmínek pro podporu při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Blatný tehdy ve sněmovně řekl, že předpokládá otevření celého prvního stupně začátkem února, pokud to epidemická situace povolí. V prvních až pátých třídách je podle údajů ministerstva školství přibližně 550 tisíc dětí.

Do škol může nyní chodit zhruba 216 tisíc prvňáků a druháků, 27 tisíc žáků speciálních škol a 365 tisíc dětí ve školkách. Ředitelé škol se už na začátku ledna obrátili na ministerstvo zdravotnictví také s výzvou, aby se mohly úplně otevřít i takzvané malotřídky.

Podle organizátora výzvy, ředitele ZŠ v Branticích na Bruntálsku Adama Šimůnka, je z celkového počtu více než 4000 základních škol v Česku 38 procent malotřídních. Na podzim jim ministerstvo udělilo výjimku, díky které se s prvňáky a druháky do tříd mohli vrátit i jejich spolužáci z prvního stupně. Ostatní žáci malotřídek zůstávali doma.

