Zavření jako poslední možnost. Hygienické stanice dostaly návod, jak postupovat při nákaze ve škole

Každý případ budou samozřejmě hygienici posuzovat zvlášť, postup by měl být pro všech 14 krajských stanic stejný. Ilustrační foto

Zavírání škol až jako poslední možnost. S takovou zásadou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví manuál pro případy, že se objeví nákaza koronavirem ve škole.

Do karantény by měl jít jen nutný počet žáků nebo učitelů. Přísnější preventivní opatření budou platit v pražských školách. Od příští středy budou povinné roušky.

Nový manuál týkající se škol je návod pro hygieniky, jak postupovat, když budou muset nákazu ve škole řešit. Podle ministerstva zdravotnictví šlo především o sjednocení postupu, aby hygienické stanice napříč republikou vyhlašovaly případnou karanténu stejným způsobem. I nadále budou vytipovávat rizikové, neboli epidemiologicky významné, kontakty.

„V metodickém návodu je jasně stanoveno, že je to na dobu delší jak 15 minut a vzdálenosti menší než jsou dva metry. Také záleží na tom, jestli dítě, respektive kontakt měl nějaký ochranný prostředek, ať je to rouška nebo respirátor. V takovém to případě ke karanténě nedochází, protože tam byla ochrana dýchacích cest,“ vysvětlil Radiožurnálu ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Každý případ budou samozřejmě hygienici posuzovat zvlášť, postup by měl být pro všech 14 krajských stanic stejný. Zavírat kvůli nákaze celé školy by měla být úplně poslední možnost. Podle manuálu v případě, že by nemocných nebo v karanténě bylo víc než 30 procent učitelů nebo žáků.

Volnočasové aktivity

Hygiena se bude věnovat i volnočasovým aktivitám a kroužkům.

„Nedá se říct, že se automaticky zavřou všechny kroužky a školní družiny, ve kterých se objeví covid-pozitivní. To právě záleží na posouzení situace a ostatně i částečně na tom, jestli byly ve školách roušky používány nebo ne,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Manuál podle něj radí tyto aktivity omezovat co nejméně.

Nošení roušek ve školách aktuálně povinné není. To se ale brzy změní, alespoň pro Prahu, kde hygienici od příštího týdne zpřísňují nařízení.

Od pondělí 14. září tak budou povinné roušky ve všech společných prostorech škol. Ve třídách můžou zůstat děti i učitelé bez nich. Mateřských škol se zatím opatření nedotkne.

Ministerstvo školství už dříve jednu změnu kvůli uzavírání škol zavedlo. Školy mohou žádat resort o posunutí začátku školního roku nebo jeho přerušení v případě karantény pedagogického sboru.

Ministerstvo chce touto změnou vyřešit problém s ošetřovným. Teď totiž hygienici některé školy ani přes nákazu koronavirem mezi učiteli nezavřeli. Ředitelé pak vyhlásili ředitelské volno a v takovém případě rodiče žáků na ošetřovné nárok nemají. V případě změny organizace školního roku by ošetřovné na děti do 13 let dostali.