Neočkovaní učitelé budou muset mít respirátor, po podzimních prázdninách dojde i na testování žáků

Ministr školství Robert Plaga s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba za ANO) představili ve čtvrtek nová opatření proti šíření koronaviru, která budou platit ve školách. Neočkovaní učitelé budou muset mít i při výuce respirátory. Zároveň dojde k testování žáků po podzimních prázdninách, a to pokud bude v daném okrese týdenní výskyt nákazy nad 300 případů na 100 tisíc obyvatel. Praha 17:53 21. 10. 2021 (Aktualizováno: 18:07 21. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I na dále budou pro žáky povinné respirátory nebo roušky jen ve společných prostorech. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„S Adamem Vojtěchem jsme se dohodli, že žáci nebudou mít ve třídách respirátory. Zároveň jsme se domluvili, že neočkovaní učitelé budou muset mít po dobu výuky respirátory,“ uvedl šéf resortu školství Robert Plaga.

„Bude také realizováno cílené testování neočkovaných žáků po podzimních prázdninách v okresech, kde je incidence nad 300 na 100 000,“ dodal.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Na jednání s @Robert Plaga jsme se shodli na tomto:

1) 1. a 8.11. proběhne cílené testování ve školách v těch okresech, kde je výskyt onemocnění 300 případů na 100 tis. ob.,

2) děti nebudou mít respirátory ve třídách,

3) neočkovaní učitelé budou nosit respirátor po dobu výuky. 6 57

Vojtěch pak na twitteru upřesnil, že testovat se bude 1. a 8. listopadu. Ve kterých okresech to bude, ministerstvo zdravotnictví ještě vyhodnotí. Jeho náměstkyně Martina Vašáková jmenovala jako pravděpodobné Ostravu, České Budějovice či Přerov.

Podle Vašákové se ministerstvo zdravotnictví kloní k tomu, aby se opatření týkala hlavně regionů s vysokým výskytem covidu-19. Jedno z takových opatření má podle ní být právě otestování dětí na covid-19 po návratu z podzimních prázdnin.

„Pak jsme se dohodli také nad tím, že plošné testování žádné zavádět nebudeme,“ řekla. Školy si podle ní budou moct vybrat, zda si zvolí antigenní test nebo přesnější PCR testování s výsledkem z laboratoře. Žáci by do výsledku testu měli mít nasazený respirátor, sundat by ho měli až poté, co pozitivní jedinci odejdou do izolace, dodala.

Zhoršení epidemie

Ministerstva zdravotnictví a školství v týdnu jednala o zpřísnění podmínek. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch prosazoval, že by se v některých krajích zavedlo povinné nošení roušek i ve výuce. A to pro žáky starší 12 let. Nyní je nutnost mít zakrytá ústa a nos pouze ve společných prostorech.

Oproti tomu Plaga navrhoval, aby se žáci v regionech se zhoršenou epidemickou situací testovali.

Plošné testování žáků proběhlo na začátku školního roku. Další kolo ale nepodpořila klinická skupina při ministerstvu zdravotnictví. Testování ale lokálně mohou nařídit krajské hygienické stanice, upozornil Vojtěch.

V Česku ve středu přibylo 3276 nových případů nákazy koronavirem. Šíření nemoci covid-19 oproti minulému týdnu zrychlilo. Více lidí je také hospitalizovaných. Aktuálně je 726 lidí v nemocnicích z toho 135 pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Od počátku vakcinace v Česku bylo podáno 12 milionů dávek. Plně očkovaných je přibližně 6,04 milionu lidí, vyplývá z informací, které má k dispozici Radiožurnál.