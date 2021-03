Průzkum: Problém s online výukou nemá šestina pedagogů, polovina nedůvěřuje informacím vlády

Zhruba polovina českých učitelů nedůvěřuje informacím vlády o šíření epidemie koronaviru. Současná opatření pak kladně hodnotí každý třetí pedagog. Ukazují to data průzkumu pro společnost Člověk v tísni a jeho vzdělávací program Jeden svět na školách. Z průzkumu taky vyplývá, že zhruba dvě pětiny mladších učitelů vnímá covid-19 jako běžné virové onemocnění a očkování proti němu jako nebezpečné. Praha 21:10 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelé si stěžují na nemotivovanost žáků a také na technické problémy při výuce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Nemalé procento vyučujících zastávalo podle autorů průzkumu v lednu alternativní názory a postoje. „Týká se to zejména těch nejmladších do 34 let. Téměř 40 procent z nich považuje epidemii koronaviru za nafouknutou mediální bublinu. Nemoc covid označují za běžné onemocnění podobné chřipce,” popsal pro Radiožurnál ředitel programu Karel Strachota.

Kolem 49 procent dotázaných uvedlo, že nedůvěřuje informacím české vlády k epidemii koronaviru. Kladně počínání kabinetu hodnotilo 29 procent učitelů.

Z médií věřili nejvíc veřejnoprávním. České televizi vyjádřilo důvěru 72 procent pedagogů a Českému rozhlasu 53 procent, podobně jako zpravodajství soukromého portálu Seznam Zprávy.

Nechuť i problémy s technikou

Z výzkumu také vyplynulo, že největším problémem distančního vzdělání je podle učitelů nedostatečné zapojení všech žáků do výuky. Skoro polovina oslovených pedagogů také jako problém problém uvádí udržení pozornosti studentů. Technické problémy s připojením pak vnímá zhruba třetina oslovených.

A co by podle Strychoty distanční výuku zlepšilo? „(Učitelé) vyjmenovávají zvýšení motivace žáků. Dál uvádí například i lepší internetové připojení žáků, podporu ze strany rodiny a také uvádí, že někteří žáci mají špatné technické vybavení,” dodal.

Průzkum zveřejněný Člověkem v tísni ukázal, že podle zhruba čtvrtiny učitelů představují koronavirová opatření nepřijatelný zásah do základních svobod. Mezi pedagogy do 34 let a učiteli na středních odborných učilištích sdílely tento názor dvě pětiny.

Na 96 procent respondentů ale zároveň uvedlo, že jejich škola zvládá současnou situaci výborně, případně s drobnými výhradami. Podporu od ministerstva školství při zavádění výuky na dálku cítila jen dvě procenta vyučujících.

Průzkum udělala agentura Focus ve spolupráci se vzdělávacím programem JSNS pro Evropskou lidovou stranu pod záštitou europoslance Luďka Neidermayera. Konal se v lednu a zúčastnilo se ho zhruba 700 vyučujících přibližně z 200 základních a středních škol v Česku.