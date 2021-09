‚Není to trest, ale příležitost.‘ Rozdíly mezi žáky po distanční výuce má vyřešit speciální doučování

Na základních a středních školách začíná doučování podle národního plánu obnovy. Pomoci by mělo žákům, kteří mají po dlouhé distanční výuce problémy s učením. Na dorovnání rozdílů dostanou školy v první fázi celkem 250 milionů korun. Peníze jim mají dorazit na přelomu září a října. Praha 16:05 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doučování nebude součástí povinné školní docházky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle červnového průzkumu České školní inspekce má závažné mezery ve znalostech a dovednostech po dlouhé výuce na dálku minimálně 36 500 žáků základních škol a 18 tisíc středoškoláků. Na prvním stupni by to tedy byl zhruba každý osmatřicátý školák, na druhém stupni pak každý dvacátý.

Sami inspektoři ale upozorňovali na to, že čísla nejspíš po začátku školního roku ještě porostou. Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc Radiožurnálu řekl, že například na jeho škole v Pečkách se doučování bude týkat zhruba pěti až šesti dětí v každé třídě.

Nikoli trest, ale příležitost

Doučování nebude součástí povinné školní docházky. Ministerstvo školství i Národní pedagogický institut nabádají rodiče dětí, aby doučování brali jako příležitost, kterou je třeba využít.

Například ředitel pražské Základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička dodává, že se doučování nesmí vnímat jako trest pro žáky, kteří zaostávají. „Je mrzuté, že se to bere jako dohnání. Tak to vůbec nevnímáme. Děti, které potřebují podporu, jí potřebují pořád. Jsou například z cizojazyčného prostředí, mají rodiče, kteří jim nepomohou se školou, nebo mají těžké sociální podmínky. Problémy, které mají, nemizí,“ vysvětluje pro Radiožurnál Lněnička.

Učitelé, asistenti pedagoga nebo studenti pedagogických fakult dostanou za hodinu doučování maximálně 250 korun.

S financováním doučujících ale může být problém. „Národní plán obnovy předpokládá, že budou učit studenti, dobrovolníci a lektoři neziskových organizací. Ale lidé mimo školu musí někdo vést a vysvětlit, že zrovna toto dítě potřebuje tuto podporu. Na to Národní plán obnovy vůbec nemyslí,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Přidělené finance

Prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc si myslí, že ze strany pedagogů je o doučování dostatečný zájem a z problémů s personálem obavy nemá. Dodává ale, že školy možná do konce prosince přidělený balík peněz nestihnou vyčerpat.

„Hlavně, co se týká přepočtu do počtu hodin, které by se mohly odučit. Buď to budou vracet, nebo je tam druhá možnost, že finanční prostředky se použijí na různé adaptační aktivity, pokud není možné to vyčerpat na doučování,“ uvádí Zajíc.

Podzimní fáze doučování skončit 31. prvního prosince. Poté chce ministerstvo školství vyhodnotit výsledky doučování a na základě toho pokračovat. Přesná pravidla se ještě upraví.

„Chceme od roku 2022 navázat programem podpory doučování z Národního plánu obnovy, kde byla na tuto aktivitu vymezena miliarda korun. Rozdělení podpory a výběr žáků bude nastavený podle zkušeností s podzimní fáze doučování,“ říká mluvčí resortu školství Ondřej Macura.

S výpadkem z distanční výuky pomáhají i neziskové organizace. Člověk v tísni spustil web Doučujte.cz, kde jsou různé tipy pro podporu žáků v učení a pro zlepšení jejich motivace ke studiu.