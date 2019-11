Ke středeční stávce se zatím přihlásilo přes 6000 škol. Podle odborářů nemusí zavřít úplně

Školské odbory potvrdily svůj záměr stávkovat, část škol tak ve středu zůstane zavřená. K protestu se podle aktuálních údajů připojí přes 6000 škol, tedy více než polovina. Předseda odborů František Dobšík řekl, že důvodem je nesouhlas s osmiprocentním navýšením základu platů učitelů, jak se na tom shodli premiér a šéf ANO Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga z ANO. Odbory požadují minimálně deseti procentní růst tarifní složky mzdy. Praha 11:58 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn.

Stávku podporuje vedení Pedagogické komory, a taky většina krajských odborových organizací. Opačný postoj mají Asociace ředitelů základních škol i gymnázií. Sami ředitelé, kteří jsou členové těchto asociací, se k protestní akci nepřipojí, učitelům na svých školách ale nebudou ve stávce bránit.

Kolika škol se bude stávka týkat, není zatím jasné. „Že stávka doopravdy bude, jsem se dozvěděl v pátek přes e-mail. Oficiálně. Neoficiálně jsem to slyšel o trochu dříve. Některé školy na to zatím nestačily zareagovat. Je to vyhlášené na poslední chvíli a nyní opravdu nemáme nějaký celkový přehled,“ řekl Radiožurnálu prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Podle odborů zatím přes 6000 škol potvrdilo, že se nějak ve středu do stávky zapojí. Budou označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují.

Přesný počet stávkujících škol bude podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové známý ve středu dopoledne. Nyní se ke stávce hlásí přibližně polovina škol.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pracovalo v nich 144 727 učitelek a učitelů.