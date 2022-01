Ve školách se kvůli testování jednou týdně změnil systém karantén. Nyní rozhoduje nošení roušek

Ve školách již nefunguje takzvaný režim test-to-stay, kdy spolužáci pozitivně testovaného na covid-19 nosili roušky či respirátory ve výuce a testovali se každý den. Od pondělí 17. ledna se snížením frekvence pravidelného testování z dvakrát na jednou týdně od toho systému odstoupilo. Uvedlo to ministerstvo školství. Praha 9:25 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve školách již nefunguje takzvaný režim test-to-stay, kdy spolužáci pozitivně testovaného na covid-19 nosili roušky či respirátory ve výuce a testovali se každý den (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud má někdo ve škole pozitivní antigenní test, musí podle platných opatření na potvrzující PCR test. Pokud žáci nebyli s nakaženým v kontaktu v předchozích dvou dnech, do karantény nemusí.

Jestliže v kontaktu byli, rozhoduje se o karanténě hlavně podle toho, zda měli nasazenou roušku či respirátor. Vyplývá to z pokynů, které úřad zveřejnil na webu.

„Systém test-to-stay fungoval v době, kdy se ve školách testovalo dvakrát týdně, v současné době, kdy se testuje pouze v pondělí, již nikoliv,“ řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. „Stále nicméně platí, že v případně pozitivního výsledku antigenního testu jde žák na konfirmační test PCR,“ dodala.

Dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, se žáci ve škole testovali od 3. do 16. ledna. Takzvaný režim test-to-stay se využíval v případech, kdy někomu vyšel pozitivní antigenní test při čtvrtečním testování.

Spolužáci pak neodcházeli do karantény, ale ve třídě se muselo opakovat antigenní testování každý den, dokud dítě s podezřením na nákazu neobdrželo negativní výsledek PCR testu. Žáci přitom museli nosit roušky či respirátory a měli být oddělení od dalších dětí ve škole. O karanténě hygienici rozhodovali v případě, kdy se nákaza potvrdila PCR testem.

Pro pondělní testování platí od začátku jiný postup, než byl ve čtvrtek. Dítě s pozitivním antigenním testem odchází ihned domů a na PCR test. Zbytek třídy může pokračovat v běžném režimu výuky.

Za rizikový se podle současné metodiky hlavní hygieničky považuje kontakt s nakaženým dva dny před objevením příznaků nemoci nebo pozitivním testem. Rozhodující je pak také nošení ochrany nosu a úst.

Karanténa by se podle hlavní hygieničky měla týkat lidí, kteří byli bez respirátoru s nakaženým ve vzdálenosti menší než 1,5 metru po dobu déle než pěti minut nebo po kratší dobu opakovaně. Děti do 15 let mohou mít i roušku.

Žáci by proto podle ministerstva školství měli nosit ochranu nosu a úst nejen na chodbách, ale i ve třídách o přestávkách. Pokud při výuce sedí v lavicích, mohou roušky sundat.

V případě výskytu nákazy covidu-19 v kolektivu, kde žáci mimo lavice nenosí roušky, se může karanténa týkat celé třídy, plyne z pokynů. Očkování nebo prodělání nemoci se proti minulosti již při nařizování karantény už nezohledňuje. Karanténa trvá pět dnů.

V České republice převládla nakažlivější koronavirová varianta omikron. Vláda proto ve středu mimo jiné souhlasila, aby školy mohly při velkém počtu lidí v karanténě vyhlásit až desetidenní mimořádné volno nebo distanční výuku. Zákon by měla sněmovna projednat zrychleně příští týden.