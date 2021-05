Svrčinová počítá, že bude k dispozici očkování i pro děti od 12 do 16 let. Roušky ve školách zatím zůstávají

O odložení respirátorů a roušek ve školách vláda rozhodne podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové až zhruba dva týdny po dalším rozvolnění, které přijde v pondělí 24. května. Řekla to po pátečním mimořádném jednání vlády. Svrčinová uvedla, že je třeba vyčkat na případné dopady příchodu studentů do škol od pondělí. Uvedla také, že v Česku bude dostupné i očkování pro děti mezi 12 a 16 lety. Praha 14:11 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla Svrčinová | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Hlavní hygienička vysvětlovala, že rozvolňování musí být pozvolné. „Počítáme s tím, že do konce prázdnin se budeme pohybovat na 25 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Poslední skupiny dětí jdou do školy v pondělí, musíme si nechat čas na vyhodnocení toho, co nám to udělalo v populaci,“ řekla k dalším možnostem zmírnění opatření ve školách hlavní hygienička Svrčinová.

Vláda v pátek přesto jedno uvolnění pro školy schválila. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) informoval, že uvolnila používání šaten ve školách. Rozhodla se tak na základě doporučení ministerstva školství.

V případě letních táborů budou podle Svrčinové platit stejná pravidla jako loni. „Když v lese budou chystat orientační běh, to roušky mít nemusí. Pokud si budou v hloučku povídat, tak tam samozřejmě roušky budou mít,“ dodala k pravidlům.

Děti budou ale muset mít navíc testy nebo doklad o prodělané nemoci. O frekvenci testů, které mají hradit zdravotní pojišťovny, v létě bude vláda rozhodovat v pondělí.

Na tábor by mohly jezdit i děti, které by za sebou měly první dávku očkování proti koronaviru. Hlavní hygienička předpokládá, že by se vakcinace mohla týkat i starších dětí, pokud by měly zájem. „Předpokládáme, že bude očkování dostupné i pro starší děti ve věku 12 až 16 let,“ řekla po mimořádném jednání vlády Svrčinová.

