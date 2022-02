Šéfka asociace ředitelů gymnázií: Je na rodičích, jestli nám řeknou, zda má dítě covid, nebo rýmu

Školy mohou dále používat testy, které jim zbyly z plošného testování pro dobrovolné kontroly žáků. Podle ministerstva zdravotnictví není možné je využít jinak, protože byly zakoupeny z fondů Evropské unie. Resort zároveň připravil doporučení pro firmy a školy, které chtějí v preventivních kontrolách pokračovat. „Nic takového jsme nedostali,“ řekla pro Radiožurnál předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. Rozhovor Praha 14:30 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renata Schejbalová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jaké máte zprávy od ředitelů gymnázií? Chtějí třeba někde v testování studentů pokračovat?

Co jsem mluvila s některými kolegy, tak pokračovat zatím nebudou, protože ta situace se opravdu výrazně zklidňuje. V současné době většina z nás pokračovat v testování nebude.

Tedy ani u vás ve škole, v pražském Gymnáziu Nad Štolou?

Tedy ani u nás ve škole.

Zbyly vám nějaké testy? Co s nimi budete dělat?

Zbyly nám testy, mají dobu použitelnosti devět měsíců, takže uvidíme, jestli je na podzim budeme využívat, jestli bude zapotřebí znovu to testování. Případně kdyby byly nějaké problémy, tak zatím si je tady necháme.

Podle ministerstva bude plošné testování ve firmách a školách v případě, že epidemie opět zesílí – třeba právě na podzim – až mezi posledními opatřeními. Jaký je váš názor? Nemělo by se to plošné testování zavést naopak mezi prvními opatřeními?

Těžko posoudit, protože nejsem epidemiolog, nejsem tedy odborník. Faktem je, že to testování zejména zpočátku v lednu a na začátku února zachytilo hodně žáků, kteří neměli příznaky, ale přesto byli pozitivní, tudíž mohli roznášet ten virus ve třídě a mezi učiteli.

Myslím, že to testování nějaký smysl mělo. V současné době už to postrádá... Máme téměř 900 žáků a pozitivních žáků bylo takto zachyceno v minulém týdnu sedm, teď to tedy už opravdu postrádá smysl.

Ale myslím si, že pokud by na podzim začala nějaká nová vlna, což doufám, že už nebude, tak bychom to testování pravděpodobně přivítali, i když je to velmi časově a organizačně náročné pro školu. Ale myslím, že to ochránilo docela dost ostatních lidí.

Doporučení? ‚Nemáme‘

Testování tedy skončilo, ale virus nezmizel. Jak budete řešit, pokud tedy teď ve škole budete mít případ studenta s příznaky onemocnění covid-19?

Hlavně to nemusíme ani vědět, protože ode dneška (od pondělí 21. února – pozn. red.) nám rodiče nemusí hlásit, že má žák covid. Máme pouze žáka s příznaky respiračního onemocnění poslat domů.

Předpokládám, že rodiče nebudou posílat takto žáky do školy. Tam je spíš problém v tom, jak jsem už o tom mluvila, že většina těch žáků žádné problémy nebo žádné projevy, příznaky neměla. Tam by potom mohli mít být eventuálně roznašeči toho viru.

Ale jak říkám, my to už ode dneška nemáme vůbec právo zjišťovat a je na rodičích, jestli nám řeknou, že má dítě covid nebo jestli má normální běžnou chřipku, rýmu.

Čistě teoreticky ale můžete i nadále teď vyhlašovat nouzové volno? V jakém případě?

A to se přiznám, že nevím, ale pravděpodobně ano, protože tam to časově omezené nebylo. Myslím, že se to váže pouze na to, když ve škole chybí více než třetina učitelů a třetina žáků. Ale já jsem to nevyužila ani předtím, i když jsme tady koncem ledna měli téměř krizovou situaci. Teď se přiznám, že nevím.

A dostali jste doporučení od ministerstva zdravotnictví – byť jste říkala, že školy v tom pokračovat nechtějí – jak postupovat při dobrovolném testování? Jaké jsou ty podmínky?

Nevím o tom. Žádné takové doporučení jsme nedostali.