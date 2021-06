Školám by mohlo pomoct víc vysokoškoláků z praxe, tvrdí Ferjenčík. Valachová mluví o pokusech na dětech

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík tvrdí, že za odložením hlasování o novele, která řeší zvýšení platů učitelů a zaměstnávání pracovníků bez pedagogického vzdělání, stojí peníze. „ČSSD přestala návrh podporovat. Když se o tom budete bavit s jejich poslanci, tak vám nebudou říkat o nepedagogických pracovnících, ale o tom, že se bojí, že by se snížil rozpočet ministerstva vnitra. Teď se hledají úplně zástupné důvody, proč návrh nepodpořit,“ říká. Praha 22:04 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan učitel si zapisuje výsledky antigenního testování. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S tím kategoricky nesouhlasí poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. „My se opravdu neshodneme. Chceme kvalifikované učitele, to znamená s pedagogickým vzděláním – s pedagogickou fakultou anebo s pedagogickým minimem.“

Novela o pedagogických pracovnících, kterou sněmovně před časem vrátil Senát a kterou poslanci v úterý odložili, podle Valachové umožňuje, aby učil kde kdo.

„Bohužel, možná nezamyšleně, ale zcela jednoznačně říká – a říká to i devět nejsilnějších odborných organizací, které mají dbát na kvalitu vzdělávání našich dětí a které tuto novelu odmítají od samého počátku –, že není normální, abychom si z toho odvodili, že například vysokoškolák agrotechnik taky umí učit. A že by bez doplnění pedagogického minima zítra nastoupil na základní školu a učil matematiku. Proboha,“ varuje poslankyně.

A dodává, že navyšování platů už způsobilo, že do škol přichází učitelé, kteří svou vystudovanou profesi dříve opustili.

I podle ministra školství za ANO Roberta Plagy ale novela reflektuje současný systém využívaný řediteli škol, kteří už nyní mohou ve výjimečných případech zaměstnat odborníka, pokud tedy nemají vystudovaného pedagoga.

„Nemůžeme si myslet, že bude každý ředitel sledovat situaci v každé třídě, navíc ve chvíli, kdy už ten nekvalifikovaný učitel bude přijat a učit naše děti – a přijde se na to třeba za půl roku. Pardon, ale já jako rodič opravdu nechci, aby se takové pokusy prováděly na mých dětech. To ta novela totiž umožňuje,“ tvrdí Valachová.

Pirátský poslanec Ferjenčík připomíná, že vládní ČSSD už jednou pro pozměňovací návrh hlasovala, pak i pro celou novelu s tím, že prioritou bylo zakotvit zvýšení platu učitelů.

„Kateřina Valachová se teď snaží vysvětlit, proč novelu nepodporují. Teď říkají, že když otevřeme školství více lidem a zvýšíme tak konkurenci, tak tím klesne kvalita. To je na hlavu postavený argument. My jsme naopak přesvědčení, že pustit do školství víc vysokoškoláků z praxe by mohlo jen pomoci. Bohužel teď pod tlakem ministryně Aleny Schillerové (za ANO) došlo k obratu.“

Šéfka státní pokladny totiž poslancům řekla, že by přijetí novely znamenalo zvýšení učitelských platů o 18,6 procenta a nárůst výdajů státu na tyto platy o 24 miliard korun. A to by podle ní znamenalo škrty pro ostatní skupiny zaměstnanců placených z rozpočtu. „Přece se není možné takto utrhnout,“ prohlásila ministryně.

Ferjenčík dodává, že si ředitelé škol zvládnou své kantory pohlídat. „Nebudou nabírat někoho, kdo neumí učit. Bohužel – když má někdo pedagogickou fakultu, tak to negarantuje, že bude dobrý učitel. Spousta učitelů z praxe učí velice dobře,“ myslí si poslanec Pirátů.

Zvýšení platů?

Vzhledem k odložení projednávání novely ale učitelé nemají jistotu, že jim do budoucna porostou platy. Původně vládní novelu přestali podporovat i poslanci hnutí ANO, proti jsou sociální demokraté a část KSČM.

Novela měla mimo jiné řešit zaměstnávání vysokoškoláků bez pedagogického vzdělání na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Pedagogické vzdělání by si takoví učitelé museli doplnit do tří let. Piráti ještě do zákona pozměňovacím návrhem zakotvili navýšení platů pedagogů na 130 procent průměrné mzdy, a to do roku 2023.

„Myslím, že mne nikdo nemůže podezírat, že bych zrovna já nedělala vše pro to, aby bylo 130 procent průměrné mzdy minimální základ pro ohodnocení učitelského povolání,“ tvrdí Valachová. A dodává, že na tento cíl letos dosáhneme, byť o rok později než koalice původně plánovala.

Celý Speciál Šárky Fenykové najdete v audiozáznamu.