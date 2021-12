Prodloužení prázdnin o tři dny uleví všem, školy jsou epicentry, říká členka pedagogické komory

Kandidát na nového ministra školství Petr Gazdík sice tento týden nepřesvědčil současného ministra v demisi Roberta Plagu (za ANO) o prodloužení vánočních prázdnin, řada učitelů by ale takový postup vzhledem k situaci ve školách uvítala. Premiér Andrej Babiš (ANO) učitelskému spolku Pedagogická komora přislíbil, že tuto otázku ještě nadnese na vládě. Radiožurnál se na prodloužení ptal koordinátorky komory pro základní školy Markéty Illové. Praha 20:04 3. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti dodržují protiepidemická opatření ve třídě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle odborníků by rozšíření prázdnin alespoň o tři dny pomohlo školám vyrovnat se s pandemickou situací, protože právě školy jsou označovány jako jedno z center epidemie. Robert Plaga trvá na tom, že školy by neměly být jedinými institucemi, které ponesou následky pandemie. Školy sice zůstávají otevřené, ale podle učitelů to není při současném náporu dlouhodobě udržitelné.

Máte odezvu od premiéra v demisi na mail, který jste mu odeslala minulý týden?

Mám pouze tu informaci, že se to pokusí nadnést na vládě. Co jsme komunikovali s panem Gazdíkem, tak nijak rozhodnout nemůže, protože není ministrem. Od pana ministra Plagy přicházely maily od pracovníků jeho kanceláře, kde v podstatě zopakovali jeho vyjádření pro média, tedy že se snaží udržet školy otevřené a že by neměly nést tíhu pandemie.

My si v tuhle chvíli myslíme, že v momentě, kdy nám ve škole chybí spousta žáků, pedagogů a pedagogických pracovníků, jako jsou uklízečky, kuchaři, školníci, se v mnohých místech zdá situace neudržitelnou. Ty tři dny před Vánocemi by prospěly i z hlediska testování a poklidného odchodu s jistotou negativních testů.

Je to většinový názor vašich členů učitelských sborů?

Ano. Samozřejmě se najdou ti, kteří s tím problém nemají. Část škol využívá možnost ředitelského volna, některé bohužel nemohou, protože ji využili během podzimních prázdnin, k čemuž vyzval i pan ministr.

Nicméně je tu jedno řešení, které ministerstvo nabízí, což je úprava organizace školního roku. Ministerstvo reaguje v řádu hodin, kdy ředitel školy se souhlasem hygieny požádá o úpravu. Je to nástroj lokální, je tam nutná koordinace s hygienou. A myslím si, že by v tuto chvíli spíš prospělo, kdyby ředitelé, kteří mají tolik povinností, měli i právo rozhodnout, že je situace na jejich škole tak neúnosná, že by převedli školu do distančního vzdělávání, aniž by museli žádat hygienu.

Myslíte, že ty tři dny volna mohou spasit školy z hlediska šíření epidemie? Není to příliš krátká doba?

Ono by to bylo lepší o něco dřív. Tady jsme nicméně opravdu volili ty tři dny. Když se k tomu přidá ještě ten víkend, tak se vánoční prázdniny natáhnou na 16 dní. V pátek 17. by se žáci otestovali, zbyl by čas na trasování, aby to nezasáhlo do svátků. Žáci by se mohli dostat na případné PCR testy ještě před Vánoci a rodiče by věděli, že mohou v klidu navštívit rodinu.

Takhle když se půjdeme otestovat 20. nebo 22., tak tam je možnost trasování či PCR testu opravdu zkrácená. Nehledě na to, že jsou učitelé vyčerpaní, velká část škol má hybridní výuku, a do toho učit distančně či suplovat za kolegy, to už je opravdu nápor.

Co by tomu řekli rodiče, když by si museli zařídit hlídání dětí? Mnozí z nich mají vybranou dovolenou a dát je na hlídání k prarodičům není z epidemiologického hlediska úplně vhodné.

Samozřejmě je tady krizové ošetřovné, na které by se dalo navázat. No a máme vyzkoušenou síť pověřených škol pro zaměstnance krizových povolání. Takže by nebyl problém, když by rodiče neměli dítě kam dát. A pro ostatní věřím, že školní družiny a kluby by tuto možnost nabídly na ty tři dny. Když jsou vedlejší prázdniny, tak se tato varianta také nabízí, a družiny rodičům vycházejí vstříc. Jedná se navíc o menší skupiny, než jsou teďka ve třídách. S tímhle zajištěním by takový problém nebyl.