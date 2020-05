Většina učitelů by obnovila výuku až v dalším školním roce. Vyplývá to z průzkumu Pedagogické komory

Téměř tři pětiny učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků, sdružených ve spolku Pedagogická komora, je přesvědčeno o tom, že by základní školy měly zůstat zavřené do konce školního roku pro všechny žáky a výuka by měla být jen na dálku. Manuálům ministerstva školství ohledně ochrany proti koronaviru nejčastěji vytýkají, že v nich není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co je pouze doporučení. Praha 18:35 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Nyní se postupně otevírají. Od 25. května se do nich budou moci vrátit žáci prvního stupně, od června by se podle plánu vlády měly školy otevřít v omezené míře i starším žákům. Aktuálně do nich mohou chodit jen deváťáci.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by přitom měla až do konce školního roku být dominantní výuka na dálku.

Ministr školství Plaga: Děti s postižením se do speciálních škol vrátí postupně od 25. května Číst článek

Ministerstvo ve spolupráci s epidemiology pro školy vypracovalo manuály, co budou muset zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. Vedení škol tak bude muset děti rozdělit do skupin po nejvýše 15 a zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly.

S naplánovaným postupným otevíráním základních škol v anketě Pedagogické komory souhlasilo nejméně dotázaných, podpořilo ho jen procento pedagogů. Naopak 30 procent si myslí, že by měla být plně obnovena běžná povinná výuka. Podle 12 procent účastníků ankety by si ředitelé škol měli na základě konkrétních podmínek dané školy sami rozhodnout, kteří žáci se v nadcházejících týdnech vrátí do školy.

Podle spolku zejména základní školy budou mít problémy dodržet všechna nařízená hygienická pravidla. Obtížné pro ně údajně bude i skloubit dosavadní výuku na dálku s provozem školních skupin na prvním stupni, jak vláda plánuje od 25. května.

V Česku je přibližně 150 tisíc učitelů. Spolek Pedagogická komora sdružuje 500 ředitelů škol, celkový počet jeho členů je zhruba 2800. Vedení spolku podle tiskové zprávy nejzávažnější připomínky k ministerským manuálům zpracovalo do stanoviska, které zaslalo ministrům, poslancům i senátorům a ombudsmanovi.

Na obtíže s návratem žáků do škol podle nařízených pokynů v týdnu upozornil i spolek Učitelská platforma. Podle něj je při zachování podmínek, jako jsou povinné rozestupy nebo maximální počet 15 dětí ve skupinách, znovuotevření obou stupňů základních škol nerealizovatelné.

64027