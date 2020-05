,Snad nám nepošlou druhý stupeň.‘ Zájem o návrat žáků do škol je až šedesát procent, tvrdí ministerstvo

Někteří žáci prvního stupně základních škol se od pondělí vrátí do tříd. Ministerstvo školství odhaduje, že zájem o výuku je až šedesátiprocentní. Podle ředitelů škol se naplní dopolední i odpolední vyučování. „Rodiče mají zájem o obědy i odpolední výuku. Máme jedenáct tříd na prvním stupni, dvě z nich musíme rozdělit na dvě skupiny. Personálně to zvládneme pokrýt,“ říká Květoslava Špilerová, ředitelka základní školy ve Stříbře. Praha, Ostrava, Stříbro, Liberec, Ostrov 6:31 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Podle našeho odhadu je zájem žáků někde mezi čtyřiceti a šedesáti procenty. Konkrétní čísla ale nemáme, protože nám školy nemusí zájem dětí hlásit,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.

Velký zájem o docházku je ve škole v Mendelově ulici na pražském Jižním Městě. „Děti budou vzdělávat naše paní učitelky a vychovatelky. Z prvních až třetích tříd vzniknou patnáctičlenné skupiny, které se daří naplnit. Ve čtvrtých a pátých třídách máme převis, takže tam budeme tvořit víc skupin, než je tříd,“ řekla ředitelka školy Martina Thumsová.

Do liberecké základní školy v Broumovské ulici rodiče přihlásili dvě třetiny dětí. „Od příštího týdne bude do školy docházet 67 procent dětí,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel školy Martin Mikuš.

Dvě třetiny žáků mají zájem i o docházku na základní školu ve Stříbře, tam bude od pondělka chodit 165 dětí z celkového počtu 243 žáků. „Rodiče mají zájem o obědy i odpolední výuku. Máme jedenáct tříd na prvním stupni, dvě z nich musíme rozdělit na dvě skupiny. Stejně tak nám naskočily dvě skupiny odpolední. Personálně to zvládneme pokrýt. Proces příchodu do školy jsme nastavili po pěti minutách. Snad nám sem ministerstvo nepošle i druhý stupeň,“ doufá ředitelka Květoslava Špilerová.

„Museli jsme vymyslet, kam žáci budou chodit na toalety. Aby se moc nepotkávali, tak jsme je museli rozházet po celé škole. Rozhodně neučíme klasicky, ale chceme, aby to mělo alespoň nějaký smysl,“ dodala.

O docházku do ostravské školy v Matiční ulici má zájem více než polovina žáků. „Přihlásilo se nám 247 žáků z celkového počtu 463. Z osmnácti tříd se nám podařilo vytvořit dvacet skupin, které jsou rozdělené podle času opuštění školy. Tam jsme nabídli tři možnosti – ve 12, ve dvě a ve čtyři,“ řekl ředitel Vladimír Matuš. Největší problém vidí ve stravování, protože škola chtěla dětem zajistit teplé obědy.

V některých školách je ale zájem o výuku výrazně nižší, jako například na 1. základní škole v Ostrově u Karlových Varů. Z celkového počtu 292 dětí na základním stupni chce od 25. května docházet do školy pouhých šestapadesát. „Je to relativně nízký počet. Děti jsme rozdělili do čtyř skupin. Budou společně chodit na dopolední i odpolední vyučování a na oběd. Skupiny vždy dopoledne povede pedagog, který se zaměří na výuku, odpoledne se budou žáci věnovat volnočasovým aktivitám, které dovolí učebna a vybavení školy,“ řekl ředitel školy Helmut Harzer.

Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy bude dobrovolná. Rodiče mohli své děti hlásit do škol do pondělní půlnoci. Resort školství vypracoval manuály, jak mají školy zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19.

Problémy s ošetřovným

Někteří rodiče, kteří své děti do škol od příštího týdne nepošlou, řešili problém s ošetřovným. Aby na něj získali nárok, museli by podle novely, kterou ještě budou projednávat senátoři, uvést důvody, proč dítě chtějí nechat doma. Například ohrožení zdraví dítěte nebo někoho z domácnosti, provozní problémy na straně školy nebo jiné vážné důvody.

„Za ministerstvo práce je v oblasti ošetřovného důležité to, že školy oficiálně neotevřou v běžném režimu, a bude tedy i nadále trvat nárok na ošetřovné z důvodu uzavření. Ošetřovné z důvodu uzavření škol je možné čerpat až do 30. června. MPSV si je vědomo obav rodičů, proto usiluje o řešení situace všech rodin, které z objektivních důvodů nemohou nebo nechtějí poslat dítě zpět,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýna Křupková.

Ošetřovné stát hradí rodičům dětí do 13 let i rodičům starších dětí s postižením. Za březen doplácí 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Podporu bude poskytovat nejdéle do konce školního roku.