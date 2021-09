Stát s nákupem dalších testů do škol vyčkává. Rozhodne se příští týden podle výsledků screeningu

Žádný nový tendr ani dodatečný nákup antigenních testů od vysoutěženého distributora. Stát zatím neví, zda bude nutné testovat žáky i po třech naplánovaných termínech zkraje školního roku. Rozhodnutí by mělo padnout příští týden, kdy bude mít stát první výsledky screeningových testů. Praha 7:16 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování žáků základní školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tři termíny a 4,2 milionu testů k dispozici. Podle ministerstva školství dostatečná zásoba materiálu, aby 1., 6. a 9. září stát zjistil, jak se koronavirová nákaza po prázdninách šíří mezi dětmi.

Do září Česko vstupuje s týdenní incidencí pohybující se kolem 12 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Přestože počty celkově mírně klesají, v Praze je už nyní skoro 29 nově diagnostikovaných případů na 100 tisíc obyvatel. Pokud by při screeningových testech někde zaznamenali větší záchyt než 25 nakažených na 100 tisíc lidí, testy se tu budou opakovat. Opět by mělo jít o tři termíny, každý týden jeden.

Dodatečná objednávka?

Rozhodnutí, jak to bude s testy dál, by mělo padnout druhý zářijový týden. „Počítám, že evaluace bude druhý týden v září, kdy bychom měli vědět výsledky první vlny testování a díky tomu budeme moci odhadovat, jak to bude asi vypadat dál. Z toho vyplyne zcela jasná predikce pro další vývoj v Česku, a tudíž i další potřeba testů,“ potvrdila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Ministerstvo školství má v tuto chvíli v záloze nákup dalších 1,6 milionu testů, které může přiobjednat od zatím posledního vysoutěženého dodavatele, společnosti Batist Medical. Musí o tom rozhodnout hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

„K této vyhrazené změně jsme dosud nepřistoupili, neboť to v současné době nebylo paní hlavní hygieničkou doporučeno. Zda se situace změní a vyhrazená změna závazku bude aktivována, je i nadále na rozhodnutí paní hlavní hygieničky,“ potvrdila mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Dodání do 5 dnů

Ve smlouvě mezi ministerstvem školství a distributorem testů jsou zakotveny dva důvody pro dodatečnou objednávku. Tím prvním je zhoršení epidemické situace a tím i predikce pro příští týdny. Zprávy o tom, že by k tomu mělo dojít, ale marketingová manažerka Batist Medical Monika Vystavělová od hlavní hygieničky nemá.

Druhým možným důvodem jsou pak neuspokojivé výsledky po druhém termínu testování ve školách, které je naplánované na 6. září. „Pokud by (z tohoto důvodu) došlo k navýšení předmětu plnění o 1,6 milionu kusů, bude se k tomu vztahovat termín dodání do pěti dnů,“ uvedla Vystavělová.

Zatím není jasné, jak by vypadalo testování v říjnu, pokud by někde incidence zůstala vyšší než 25 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Školy nebo kraje mohou mít k dispozici ještě nějaké nespotřebované testy z minulého školního roku, ve skladech Správy státních hmotných rezerv ale žádné nejsou. Správa hmotných rezerv také dosud nedostala žádný požadavek na vypsání dalšího případného tendru na dodávky nových testů.