Jeho slova potvrzuje ministr školství Robert Plaga (ANO). „S ministrem Vojtěchem jsme se shodli, že pokud to bude jen trochu možné, výuka má od září začít ve standardním formátu,“ ujišťuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plaga slibuje, že od září se do školy půjde. Bude to horký podzim, obává se ekonom Münich

Neměnné skupinky, které byly před prázdninami omezeny na maximálně 15 žáků, se tak mají od září rozšířit na jednotlivé třídy.

Plaga ale přiznává, že varianta dalšího omezení výuky existuje: „Pokud by se situace vymkla v celé společnosti, školy by samozřejmě nebyly výjimkou.“

Školy se proto mají podle ministra Plagy řídit hlavně epidemiologickou situací v dané lokalitě. Přesné postupy jak reagovat na barvy epidemiologického semaforu, by měli ředitelé znát 17. srpna.

Roušky ve společných prostorách

Ministr zdravotnictví Vojtěch upřesňuje, že ve více zasažených lokalitách, které by měly být na takzvaném semaforu označeny žlutou, by mohlo docházet například ke znovuzavedení povinnosti nosit roušky ve společných prostorách.

Úplné uzavření školy by ale mělo nastat pouze v krajním případě, tvrdí. Lepší by podle něj bylo uzavřít jen konkrétní třídu, v níž by se nákaza vyskytla, než poslat domů děti z celé školy.

„Vždy to bude záležet na vyhodnocení krajské hygienické stanice. Půjde ale o variantu, omezení výuky – ne zavření školy za každou cenu. Budeme se snažit, aby opatření byla maximálně lokalizována,“ zdůrazňuje ministr zdravotnictví.

Krizový plán učitelů

Podle člena rady Asociace ředitelů základních škol Františka Halady se už učitelé na obnovení kontaktní výuky těší a školy jsou pro případ potřeby dostatečně předzásobeny rouškami a dezinfekcí.

„Bude potřeba doprobrat těžší látku, kterou se děti nezvládly naučit doma,“ vysvětluje plány na začátek školního roku pedagog a dodává, že učitelé by si měli připravit i případný krizový plán.

Rychlé přestoupení na distanční výuku většině škol už na jaře umožnily hlavně elektronické matriky, myslí si Halada. Vedení třídní knihy a známkování online vnímá dnes jako samozřejmost. „Psát třídní knihu papírově a známky do papírové žákovské, je podle mě zastaralé.“

Horký podzim

Ekonom a výkonný ředitel akademického think-tanku IDEA Daniel Münich má ale obavy, že průběh návratu dětí do škol nebude s nadcházejícím chřipkovým obdobím tak hladký.

„Situace bude hodně nestandardní a spousta škol bude muset fungovat ve speciálním režimu. Ne-li distančně…“ varuje.

Lze podle něj totiž očekávat, že učitelé budou mít „doma“ spoustu žáků, kteří budou mít rýmu. „Bude totiž podezření, že mají covid,“ uzavírá.

Celý speciál Věry Štechrové si poslechněte na audiozáznamu.