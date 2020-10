PŘEHLEDNĚ: Většina středních škol od pondělí na 14 dnů zavede distanční výuku. Kde k tomu dojde?

Od pondělí 5. října začne v České republice platit nouzový stav. Zároveň se celoplošným nařízením omezí zpěv a sportovní činnost na druhých stupních základních škol a na středních školách. Některé krajské hygienické stanice se ale rozhodly pro úplný zákaz výuky na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Situace se liší v rámci celého Česka a někdy i v samotném kraji. Podívejte se na přehled podle krajů. Praha 12:36 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentky Gymnázia Jana Keplera během prvního školního dne | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Napříč celým Českem se nebudou zavírat víceletá gymnázia pro žáky do devátého ročníku, tedy pro žáky s povinnou školní docházkou. Omezení prezenční výuky by mělo platit čtrnáct dnů. Ve všech krajích pak také dochází k omezení zpěvu, sportovní činnosti či volnočasových aktivit. Jednotlivá nařízení stanovují hygienické stanice krajů podle epidemiologické situace a rizika nákazy. Omezení prezenční výuky by mělo trvat do půlnoci 18. října.

Otevřené školy

Liberecký kraj

Střední školy v Libereckém kraji zůstanou otevřené i v příštím týdnu. S výjimkou Liberecka jsou totiž na takzvaném semaforu všechny okresy v regionu stabilizované, uvedl v pátek v tiskové zprávě mluvčí kraje Filip Trdla. „Liberecký kraj jako celek patří do zelené zóny, tudíž se zde vyskytuje nákaza bez komunitního přenosu,“ uvedl mluvčí.

Jihočeský kraj

Od pondělí začne v republice platit řada nových opatření. Jihočeský kraj však jako jeden z mála zatím neplánuje uzavření středních škol. Vychází z toho, že region udržuje na takzvaném koronavirovém semaforu příznivou bilanci. „Jihočeský kraj má jako jeden z mála zelenou barvu, což je pro nás dobrá zpráva,“ uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Olomoucký kraj

Podle Andrey Škurkové z olomoucké krajské hygienické stanice aktuálně nebude vydáno nařízení, které by se týkalo omezení osobní přítomnosti žáků na vysokých školách, středních a vyšších školách či uměleckých školách, řekla hygienička. Až na výjimky však nelze od pondělí 5. října na školách vyučovat zpěv ani provozovat sportovní aktivity.

Královehradecký kraj

Obdobná je situace i v Královehradeckém kraji. Hygienici neomezí prezenční výuku na středních školách, kontervatořích a vyšších odborných. Od 5. října se nebude vyučovat zpěv a sportovní aktivity.

Zvláštní případ

Plzeňský kraj

Hygienici v Plzeňském kraji zavřeli střední školy jen v okresech s rizikem nákazy. Uzavřené střední školy od pondělí budou v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov. V ostatních okresech bude výuka ve školách pokračovat prezenčně. Otevřené zůstávají z 56 škol jen dvě školy na Rokycansku.

Zavřené školy

Praha

Hygienici od pondělí 5. října zavádí avizované uzavření středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol a jejich přechod na výuku na dálku. Na víceletých gymnáziích se ale bude moci vyučovat až do 9. třídy, tedy aby se splnila povinná školní docházka. Zároveň se nezavřou střední školy zřízené ministerstvem spravedlnosti nebo praktické školy jednoleté a dvouleté. Uzavřeny nebudou ani školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vyplývá z nařízení pražských hygieniků.

Ústecký kraj

Od pondělí platí, že se v celém regionu na dva týdny zavřou střední školy. Krajská hygienická stanice to ve čtvrtek ohlásila prostřednictvím krajského úřadu. Hygienici chtějí předejít dalšímu šíření covidu-19. V kraji se opatření dotkne 50 středních škol, na něž dochází zhruba 30 000 studentů.

Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice vydala nařízení, které také zakazuje přítomnost žáků na středních školách, vyšších odborných a konzervatořích. Kraj patří k jednomu z nejvíce zasažených. Opatření o uzavření škol se netýká žáků s povinnou školní docházkou, tedy těch, kteří dochází na víceleté gymnázium.

Karlovarský kraj

Karlovarská hygienická stanice ve čtvrtek uvedla, že ve snaze omezit šíření nového koronaviru od pondělí zavře střední a vyšší odborné školy v celém kraji. Výjimku budou mít například první stupně víceletých gymnázií nebo praktická výuka na středních školách. Nařízení bude platit zatím do 18. října.

Vysočina

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina nařídila uzavřít od pondělí vedle středních škol také základní umělecké školy. Důvodem je zhoršená epidemická situace v kraji. Nařízení zůstane v platnosti minimálně do půlnoci 18. října. „Pokud však bude pokračovat současný trend vývoje epidemiologické situace, předpokládá KHS kraje Vysočina trvání výše uvedených opatření do 31. října 2020,“ uvedli hygienici.

Zlínský kraj

Krajská hygienická stanice ve Zlínském kraji nařídila mimořádným opatřením uzavření středních škol, a to od nadcházejícího pondělí do 18. října. Na školách s výjimkou mateřských se nesmí vyučovat zpěv, na druhém stupni základních škol nebude tělocvik. Důvodem je zhoršená epidemická situace a výrazný nárůst počtu nakažených covidem-19. Vyplývá to z informací, které hygienici zveřejnili na svých webových stránkách.

Moravskoslezský kraj

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy v Moravskoslezském kraji se v pondělí uzavřou. Vyplývá to z mimořádného opatření, které v pátek zveřejnili moravskoslezští krajští hygienici. Nařízení začnou platit v pondělí a měla by skončit 18. října ve 23.59. Důvodem je zhoršená epidemická situace a výrazný nárůst počtu nakažených covidem-19.



Pardubický kraj

Na Pardubicku zůstává prezenční výuka pro žáky povinné školní docházky. Uzavřou se tedy střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií, vyšší odborné školy a konzervatoře. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje nařízení vydávána čtrnáct dní od pondělí 5. října do půlnoci 18. října.

Jihomoravský kraj

Od pondělí platí po dobu čtrnácti dnů se i v Jihomoravském kraji výuka středních, vyšších odborných škol a konzervatoří přesune do distanční formy. Hygienici chtějí předejít dalšímu šíření covidu-19.