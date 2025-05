Skončíte v teplákách! Policie zjistila, kdo posílal výhružné e-maily kvůli zakázce na stavbu metra D

Policie ukončila vyšetřování výhrůžek zaslaných několika členům komise, která v roce 2023 vybírala dodavatele stavby části metra D. Nátlakové e-maily jim podle vyšetřovatelů posílal specialista na zakázky ze společnosti Vinci Construction. Ta patřila k firmám, které komise z tendru vyřadila. Policisté jednání muže nevyhodnotili jako trestný čin, a případ proto odložili. Původní zpráva Praha 5:00 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jáma, ze které se budou razit chodby pro geologický průzkum nové linky metra D | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na podzim 2023 měla komise pražského dopravního podniku vybrat dodavatele metra D v úseku Olbrachtova - Nové Dvory. O obří zakázku za desítky miliard korun se už roky přetahuje několik firem: sdružení společností Porr-Vinci-Marti, společnost Subterra z koncernu Metrostav a konsorcium vedené Strabagem.

Nejlevnější nabídku (27,7 miliardy korun) podalo sdružení firem Porr-Vinci-Marti. Přesto se schylovalo k tomu, že ho dopravní podnik kvůli údajným chybám v jeho nabídce vyloučí. Zakázku by tak místo něj získalo konsorcium firem vedených Subterrou, které nabídlo druhou nejnižší cenu (30 miliard korun).

Těsně před klíčovým rozhodnutím přišel čtyřem ze čtrnácti členů hodnotící komise výhružný e-mail.

Dopravní podnik kvůli tomu tehdy podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Odesílatel expresivně vyhrožoval členům komise, že v případě, kdy na jednání komise při hlasování bude rozhodnuto o vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení, skončí členové komise na 12 let v teplákách a v chládku a budou muset splácet částku ve výši dvě miliardy korun,” popsal obsah e-mailů dopravní podnik.

Autor dopisů se podepsal jménem Jan Chytrý. Do textu připojil i výhrůžku, že navštíví vrchní státní zastupitelství a podá na členy komise trestní oznámení, pokud jednoho z účastníků skutečně z tendru vyřadí.

Podle dopravního podniku se tím autor dopisu mohl dopustit hned dvou trestných činů: sjednání výhody při zadání veřejné zakázky ve stadiu pokusu a zvlášť závažného zločinu vydírání.

Členové komise přesto jednohlasně rozhodli, že sdružení Porr-Vinci-Marti z tendru vyřadí. Jako dodavatele zakázky doporučili konkurenční společnost Subterra z koncernu Metrostav.

Prozradila ho IP adresa

Policie se případem zabývala rok a půl. Na konci letošního března kriminalisté vyšetřování odložili se závěrem, že nešlo o trestný čin. Autora dopisu se jim přitom vypátrat podařilo, a to poměrně snadno.

První ze čtyř výhružných e-mailů odešel z IP adresy registrované na společnost Eurovia CS, což je dceřiná firma společnosti Vinci Construction – jednoho ze členů sdružení, které komise ze zakázky vyřadila. Napoprvé se však kriminalistům nepodařilo IP adresu spojit s konkrétním člověkem.

Jenže autor už napodruhé nebyl tak opatrný. Dopisy dalším třem členům komise neodeslal z práce, ale přímo ze svého domova. I díky tomu ho policisté nakonec identifikovali. Podle vyšetřovatelů dopisy zřejmě rozeslal Miloš Závora, odborník na veřejné zakázky ze společnosti Vinci Construction CS.

„Miloš Závora má několik uzavřených pracovněprávních vztahů jak se společností Eurovia CS, tak s Vinci Construction,” poznamenali si vyšetřovatelé.

Radiožurnál oslovil společnost Vinci Construction s dotazem, zda o jednání svého zaměstnance věděla a jak se k němu staví.

„Informace, které uvádíte, nemáme k dispozici, proto se k nim nebudeme jakkoliv vyjadřovat,” odpověděla stručně mluvčí Iveta Štočková.

Na podzim 2023 Stočková rázně odmítla, že Vinci Construction měla s maily cokoli společného. „Slýcháme různé fámy a pomluvy včetně té, kterou uvádíte. Přijde nám to zcela absurdní a za hranou,“ odpověděla tehdy na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

‚Co se mu honilo hlavou?‘

Policisté si o Závorovi dohledali, že v rozhovoru pro časopis Forbes vystupoval jako odborník na veřejné zakázky za společnost Vinci Construction. Ve veřejném prostoru je ale známý především jako kritik kulturního centra Kasárna Karlín. Po jeho stížnostech stavební úřad tomuto centru zakázal provoz.

Vyšetřovatelé bádali nad tím, co Závoru k rozesílání výhružných e-mailů vedlo.

„Co přesně se prověřovanému honilo hlavou v době vyhotovení dopisu, nelze získat než výpovědí prověřovaného, o což se policejní orgán pokusil, avšak neúspěšně, jelikož prověřovaný využil svého práva nevypovídat,” zapsali policisté do protokolu o odložení případu.

Této strategie se Závora drží i dnes. Otázky ohledně výhružných e-mailů si od Radiožurnálu vyžádal písemně, do vydání textu na ně ale neodpověděl.

‚Vytočil mě, ale újma žádná‘

Policie nakonec případ odložila s odůvodněním, že výhružné e-maily nakonec rozhodnutí nijak neovlivnily. Navzdory výhrůžkám o „12 letech v teplákách” komise jednomyslně vyřadila společnost Vinci Construction a jí přidružené firmy.

Všichni adresáti z řad komise navíc na policii vypověděli, že jim dopis nezpůsobil žádnou újmu. „Vytočil mě, přišlo mi to jako drzost. Nečekal jsem to. Újma žádná,” citují policisté výpověď jednoho z nich. „Nic příjemného to není. Byl jsem z toho nervózní. Újma žádná, pouze jsem byl naštvaný, že se vůbec něco takového stalo,” řekl policistům další z členů komise.

Výsledek tendru na dodavatele druhé části metra D nakonec napadli oba neúspěšní zájemci, tedy nejlevnější sdružení firem Porr-Vinci-Marti i společnost Strabag, která nabídla o několik miliard vyšší cenu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos v březnu definitivně výběr dodavatele zrušil. Kvůli sporům se předpokládaná doba zprovoznění metra posunula z roku 2029 na rok 2031.