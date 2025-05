Skopeček: Odchod Blažka bylo chlapské rozhodnutí. Je to ale překvapení, byl jeden z nejpracovitějších

Pavel Blažek (ODS) rezignoval na post ministra spravedlnosti kvůli kauze bitcoinů v hodnotě miliardy korun od odsouzeného dealera drog. Trvá na čistotě transakce, ale uznává, že nedomyslel veřejný obraz obchodu. „Je třeba zdůraznit, že všechny peníze, které pochází z nelegální činnosti, stejně mají skončit v rozpočtu státu tak, jako se to děje u nelegálně získaných peněz,“ podotýká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz poslanec Jan Skopeček z ODS. Rozhovor Praha 19:25 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odchod Blažka bylo chlapské rozhodnutí. Je to ale překvapením, byl jeden z nepracovitějších ministrů spravedlnosti, říká poslanec Jan Skopeček z ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byla rezignace ministra spravedlnosti Blažka kvůli bitcoinové kauze třeba?

Pro mě je ta demise překvapením, protože Pavel Blažek dnes (v pátek) ve sněmovně určitě zažil velký úspěch v tom směru, že se mu povedla prosadit novela trestního zákoníku.

Kauza bitcoinů a ministra Blažka? ‚Je to reputační problém pro celou vládu,‘ zaznívá z Fialova kabinetu Číst článek

Věc velmi důležitá, s celou řadou velmi podstatných hodnotových změn, takových, které jinak dělí politiky do různých táborů. Bylo vidět, že si to odpracoval, protože ta novela prošla napříč politickým spektrem.

Jednotlivé pozměňovací návrhy, které prošly, měly velmi vysokou podporu napříč politickým spektrem, takže v tomto směru to byl pro Pavla Blažka velmi velký úspěch.

Chtěl bych připomenout i to, že i v předcházejících měsících a letech to byl jeden z nejpracovitějších ministrů spravedlnosti, kterému se podařilo dotáhnout dokonce celou řadu změn, na které justice čekala mnoho let.

Mnozí ministři, kteří měli možná lepší mediální obraz a lepší mediální tvář než Pavel Blažek v minulosti a byli mezi novináři oblíbenější, nedokázali prosadit tolik změn, jako se podařilo prosadit Pavlu Blažkovi. Ani zdaleka.

Takže byla jeho rezignace překvapením i ve straně…

Samozřejmě dnes (v pátek) v tomto směru někteří opoziční zastupitelé vystupovali. Bylo mi jasné, že z toho, že se kauza bude nějaké týdny vyvíjet. Nečekal jsem ale, že Pavel Blažek podá rezignaci dnes (v pátek).

‚Rezignaci bych nepožadoval‘

Dokázal byste říct, jestli to byl – za vás – správný krok?

To se musíte zeptat Pavla Blažka. Já jsem to po něm rezignaci nepožadoval a nechtěl. Už kvůli těm úspěchům, které jsem zmiňoval.

Blažek se kvůli kauze s bitcoiny rozhodl rezignovat. Fiala už zná jeho nástupce Číst článek

Po Pavlu Blažkovi bych vyžadoval rezignaci ve chvíli, kdyby se ukázalo, že se na transakci on sám obohatil, nebo že byla v rozporu se zákony. Tam by asi nebylo o čem.

Pavel Blažek ale získal pro stát miliardu korun. Rozumím tomu, že ten příběh je zvláštní, těžko vysvětlitelný, že může celou řadu lidí štvát, z jakého původu ty peníze jsou. Je nicméně potřeba připomenout a zdůraznit, že všechny peníze, které pochází z nelegální činnosti, stejně mají skončit v rozpočtu státu – tak, jako se to děje u nelegálně získaných peněz.

Policie a soudy za ty poslední roky nedokázaly tomu člověku, který stát obdaroval, dokázat, že ty peníze nelegální byly. Ve chvíli, kdy by to byly nelegální peníze, tak samozřejmě není o čem. A pokud se to podaří policii a soudcům potvrdit toho člověka znovu odsoudit, tak státu přistanou na účtu ty zbylé dvě miliardy. To je potřeba vidět.

Blažek zpravil Bradáčovou o miliardovém daru až týdny poté, co resort bitcoiny od dealera drog přijal Číst článek

Trošku mě každopádně mrzí, že v tom zjednodušené mediálním světě to vypadá, jako kdyby se na tom Pavel Blažek nějakým způsobem osobně obohatil, tak to určitě není.

Myslíte, že to bylo správné rozhodnutí pro ODS? Protože Pavel Blažek svůj odchod odůvodňuje tím, že nechtěl špinit dobré jméno straně…

V tomhle směru to bylo chlapské rozhodnut, to já oceňuji. Oceňuji i to, že to bylo bez špetky ublíženosti. Možná Pavla Blažka, který, jak jsem říkal, není mediální miláčkem, už štvaly ty tlaky a útoky.

Poté, co dotáhnul tu důležitou novelu trestního zákoníku do konce, tak si třeba vyhodnotil to, že už ty tlaky nemá zapotřebí a že nechce poškozovat vládu, případně ODS před volbami. Tak se rozhodl k tomu chlapskému řešení – to asi stojí za to ocenit.