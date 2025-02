Skoro čtvrt milionu za ‚zdvořilostní návštěvu‘ politiků v Číně. Co cesta přinese Zlínu, radnice neví

Cesta do komunistické Číny

Delegace ze Zlína pobývala v Číně od 11. do 16. listopadu 2024. Podle programu, který magistrát poskytl na základě informačního zákona, vypadala návštěva následovně:

11.11. 2024

14:30 Přílet do Guangzhou

16:30 Příjezd do hotelu

18:00 Uvítání, Pan Chen, Provinční úřad pro zahraniční záležitosti.

12.11. 2024

8:00 Odjezd do Kantonské Nemocnice Dongsheng

10:15 Odjezd na Městský lidový kongres na zdvořilostní návštěvu

14:00 Odjezd na GAC

16:30 Odjezd na návštěvu univerzity Guangzhou

13.11. 2024

9:00 odjezd do Shenzhenu navštívit podnik Sumwoden

13:30 odjezd do podniku Dobot- robots

15:30 odjezd zpět do Kantonu

14.11. 2024

8:30 Odjezd do Dongguanu

10:00 Návštěva společnosti Glory Star Laser Technology

11:00 Odjezd na radnici města – zdvořilostní návštěva

11:30 Setkání s primátorem panem Lyu

12:25 Oběd

13:50 Odjezd do Houjie

14:30 Návštěva podniku DeRUCCI

15:30 Návrat do Guangzhou

15.11.2024

Volný program odpočinek

16.11.2024

9:00 Odjezd do Guangzhou - Univerzity Tradiční Čínské Mediciny

14:00 odjezd do turistické oblasti Zhongqingfang

20:00 odjezd na letiště