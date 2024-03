Skoro půl milionu datových schránek nikdo neotevřel. V každé druhé čeká dopis z úřadu nebo od exekutora

Přes 450 tisíc datových schránek zůstalo neotevřených. Může to znamenat velké problémy – zpráva, která přijde do datové schránky, se totiž po deseti dnech považuje za doručenou. Pokud jde třeba o pokutu, začne nabíhat penále. V každé druhé neotevřené datové schránce jsou také dopisy od finančního úřadu nebo exekutora, přibližuje pro Radiožurnál vedoucí oddělení digitálních služeb veřejné správy Digitální a informační agentury Ondřej Menoušek. Praha 20:11 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 450 tisíc datových schránek zůstalo dodnes neotevřených. Pro jejich majitele to může znamenat velké problémy – zpráva se totiž po deseti dnech považuje za doručenou | Foto: Švancara Petr | Zdroj: ČTK

Počet neotevřených datových schránek se za posledního půl roku skoro nezměnil. Je tedy možné, že skoro čtvrtina z těch, které stát loni živnostníkům povinně zřídil, už prostě zůstane neotevřená?

Co je určitě důležité zmínit, že datové schránky jsou jedním z nejdůležitějších prvků digitalizace státní správy, respektive České republiky. Bez jejich masového užívání budeme stále stát fronty na úřadech a budeme skutečně vytěžovat úředníky, kteří by mohli dělat něco efektivnějšího.

My nicméně věříme, že podstatná část těch datových schránek se ještě zaktivuje, respektive zpřístupní. A právě skrze naši chystanou kampaň musíme dát vědět lidem, že do datových schránek chodí podstatná korespondence, kterou není radno ignorovat.

Proč je podle vás majitelé neotevřeli? Znáte ty důvody?

To je velmi složitá otázka, na kterou neexistuje seriózní studie. Můžeme jenom spekulovat. Podle mě mohlo dojít na situaci, že ten daný uživatel obálku s přístupovými údaji někam založil. A my právě i pro tyto uživatele děláme takovou osvětovou kampaň.

A je tedy dobře, že stát živnostníky nutí do digitální komunikace s úřady? Není jiná cesta?

Určitě je to správná cesta, protože elektronická komunikace je rychlejší a šetří čas jak na straně podnikatelů, tak samozřejmě i na straně státní správy a samosprávy. Ten proces díky tomu funguje rychleji. Skvělý příklad je obnova nebo výměna řidičského průkazu.

Teď už nemusíte čekat ve frontě nebo na úřadě, abyste podali žádost o výměnu průkazu, uděláte to prostřednictvím Portálu občana. Tam se potom objednáte rovnou na vyzvednutí toho řidičského průkazu a je to opravdu řádově v jednotkách dnů. Takže je to vedlejší efekt té digitalizace.

Jedna věc je docela zajímavá. Zprávy v datových schránkách se po devadesáti dnech mažou. A tak se ptám, jestli se to týká i těch schránek, které nikdo nikdy neotevřel. Jak v takovém případě může majitel zjistit, že mu třeba loni v červnu přišla exekuce?

Takové zprávy se určitě po devadesáti dnech nemažou, protože ta lhůta devadesáti dnů běží od doby, kdy měl někdo možnost se do té datové schránky přihlásit, to znamená seznámit se s obsahem datových zpráv. Takže pokud se tam někdo přihlásí, tak běží devadesát dnů a potom se smaže.

Pokud se tam nikdo nehlásí delší dobu, což bych určitě nedoporučoval, tak tam pořád ty zprávy jsou a zákon hovoří o tom, že se smažou až po třech letech. Nicméně jak říkám, určitě bych nedoporučoval nepřihlašovat se do těchto datových schránek.

Dejte nám nějaký návod, jak se můžeme dostat do své schránky, kterou jsme doteď neotevřeli a už k ní nemáme žádné přístupové údaje. Jak to udělat?

Jedna z těch možností je využít nějakou elektronickou identitu, bankovní identita nebo mobilní klíč eGovernmentu je poměrně známý pojem. Já bych doporučoval právě mobilní klíč eGovernmentu nebo tu bankovní identitu. Můžeme se on-line z domova přihlásit do datové schránky. Případně pokud nechceme využít jeden z těch dvaceti nástrojů, tak můžeme využít toho, že dojdeme na nejbližší kontaktní místo veřejné správy na Czech POINT a tam si požádáme o vystavení nových přístupových údajů do datové schránky.