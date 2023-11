Vláda učinila největší škrty v počtu úředníků od roku 2015. Počet pozic se sníží o 2636, většina je obsazená

K 1. lednu příštího roku ubude meziročně 2636 úřednických míst, což představuje 3,5procentní pokles. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o největší snížení počtu úředníků od roku 2015, kdy začal platit zákon o státní službě. Počet úředníků dosáhne 73 232 uvedl Fiala na tiskové konferenci po středečním jednání kabinetu, na kterém ministři takzvanou systemizaci schválili. Dodal, že současně vláda pracuje na revizi dalších agend. Praha 23:04 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počty úředníků klesnou ve velké míře vlivem digitalizace (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Celkově se systemizace týká 234 služebních úřadů a 14 ministerstev,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Stejně jako premiér zdůraznil, že vláda tak plní své sliby. V drtivé většině jde o místa, která jsou obsazená, uvedl Rakušan na dotaz, zda nejde o škrtání neobsazených míst. Na ta se už podle něj ministři zaměřili loni.

Materiál nazvaný první systemizace schvalovala vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v červnu 2015. Ve státní službě bylo podle dokumentu od tehdejšího 1. července celkem 68 072 úředníků, kteří podléhali služebnímu zákonu. Spolu s dalšími posty bylo ve státních úřadech celkem 75 275 lidí, pozice spadající dál pod zákoník práce zahrnovaly obslužné činnosti jako řidiče, uklízečky, údržbáře nebo kuchaře, ale i politické náměstky.

Podle ministrů mohou počty úředníků klesat díky digitalizaci či reorganizaci agend. Na ministerstvu práce a sociálních věcí ubude podle jeho šéfa Mariana Jurečky (KDU-ČSL) 1800 míst, a to díky digitalizaci. Na ministerstvu životního prostředí by mělo od ledna ubýt 80 míst, na ministerstvu kultury téměř deset, řekli ministři při příchodu na jednání vlády.

Ministerstvo životního prostředí podle ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) sníží počet míst o 80. Docílilo toho zjednodušováním administrativy, rušením některých agend či díky digitalizaci.

„Ušetřené finance investujeme do lidí, budeme posilovat platy v České inspekci životního prostředí nebo Agentuře ochrany přírody a krajiny,“ uvedl. Jde podle něj o reálné propouštění.

„Prázdná tabulková místa jsme na resortu kromě běžné fluktuace neměli,“ dodal. Ministerstvo má ke středě 593 zaměstnanců, sdělila na dotaz ČTK mluvčí úřadu Lucie Ješátková. Číslo podle ní nezahrnuje resortní organizace, pracovníky na dohodu a na mateřské, rodičovské a neplacené dovolené.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že na jeho ministerstvu by mělo ubýt osm, či devět míst. „Je to důležité, snižování počtu úředníků jde ruku v ruce s narůstající digitalizací,“ uvedl. Snižovat stavy podle něj však není jednoduché, na ministerstvu kultury to bude tentokrát znamenat zrušení některých neobsazených míst, částečnou reorganizaci, ale i odchod úředníků.