Skrytou identitu pro kontrolory České obchodní inspekce schválil i Senát, zbývá podpis prezidenta

Česká obchodní inspekce nejspíš bude mít širší pravomoci. Její kontroloři mají dostat možnost používat skrytou identitu včetně krycích dokladů. Pomůže jim to třeba při kontrolách autobazarů a předváděcích akcí. Změnu schválili senátoři, debatu ale provázela kritika, hlavně ze strany pravice. Praha 15:52 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce stává, že při kontrole prvního stánkaře kontrolovaná osoba ostatní stánkaře varuje. | Foto: Brittany Gaiser | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Někteří senátoři navrhovali normu zamítnout, inspektoři se tím podle nich dostanou na úroveň bezpečnostních složek.

Skrytá identita. Kontroloři České obchodní inspekce budou moci používat krycí doklady Číst článek

„Kontrolní sytém je dneska dostatečný, dělat jakési utajování mi už osobně připomíná doby před rokem 89,“ řekl jeden z kritiků senátor Jan Horník z hnutí Starostové a nezávislí.

Novelu v Senátu hájil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Skrytou identitu prý budou moct používat jen speciálně vyškolení inspektoři. Krycí doklady budou dostávat jen na konkrétní akci - po ní je budou muset vrátit. Změny ale musí podepsat ještě prezident.

Právo používat skrytou identitu chce Česká obchodní inspekce (ČOI) získat pro inspektory kvůli kontrolám autobazarů nebo předváděcích akcích. Vychází z toho, že se často musejí prokázat občanským průkazem třeba při sjednávání smluv. Z toho pro ně může plynout nepřiměřené riziko.

Inspektoři by podle novely nově mohli také vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce běžně stává, že při návštěve prvního stánkaře prověřovaná osoba ostatní stánkaře varuje, a ti pak zamykají zboží do kontejnerů.

ČOI by mohla podle návrhu jednodušeji zjišťovat informace o provozovatelích e-shopů, které nelze běžnou cestou zjistit a nelze je tedy kontaktovat. Nově by o ně mohla žádat například majitele webhostingových služeb, který by měl ze zákona povinnost jí informace poskytnout.