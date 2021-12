Miliardy v ohrožení? Babišův střet zájmů i čerpání dotací komplikují spor s Bruselem o evidenci majitelů

Byl to argument, proč by Evropská komise měla ukončit kontrolu střetu zájmů. A nejen to. Česko se o evidenci skutečných majitelů opřelo také v Národním plánu obnovy. Teď se ale objevila komplikace. Rejstřík totiž v Bruselu pohořel a pokud vládní legislativci chyby neopraví, může vše mít širší dohru. V sázce je nejen soudní spor, ale i to, že se zkomplikuje cesta k unijním miliardám na oživení ekonomiky po covidové krizi.

