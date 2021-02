Šlapanice budou celý víkend řešit opatření kvůli omezení pohybu. Část úřadů mají v Brně

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci lze na to podle Trněné nahlížet jako na výjimečný stav, ovšem pro obyvatele obcí spadajících do obvodu Šlapanic jako obce s rozšířenou působností to znamená komplikace. Obvod čítá zhruba 40 obcí.

„Úřad v Brně obsluhuje 70 000 obyvatel. Strávíme celý víkend přípravou toho, co bude možné vyřídit na úřadě ve Šlapanicích. Bude to hodně náročné, ale je to výjimečná situace a pokusíme se udělat maximum, abychom lidem vyšli vstříc. Bude to ale problém i obecně, protože od nás vyjíždí do Brna zhruba 70 procent obyvatel, jsme spojeni i městskou dopravou. V okolí je i několik vesnic, kdy nejbližší obchody jsou právě v Brně,“ řekla starostka.

Podle vládního nařízení mohou lidé cestovat mezi okresy do zaměstnání nebo například k lékaři. Při případné kontrole se musí prokázat příslušným potvrzením či čestným prohlášením.

Z nařízení je nesvá například Martina Sekaninová z Jaroměřic v Pardubickém kraji, které sousedí s Olomouckým a Jihomoravským krajem.

„Každý týden dojíždím se svým čtyřměsíčním synem k fyzioterapeutce do Boskovic na Blanensku. S miminkem nemám čas ještě připravovat čestná prohlášení a nejet tam nepřipadá v úvahu,“ poznamenala.

Brněnský dopravní podnik, který zajíždí i na Brněnsko, zatím omezení spojů neplánuje. Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, která na jižní Moravě koordinuje dopravu, sdělil, že rozhodnutí o úpravách spojů padne v pondělí. „Zatím se dá říct, že Jihomoravský kraj zváží omezení spojů zajišťujících dopravu pro děti do škol,“ uvedl.