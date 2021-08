Vodní záchranáři na Slapech uzavřeli sezonu. Řešili více incidentů než během loňského léta

Více lodí, více turistů a také více zásahů. Tak hodnotí letní sezónu vodní záchranáři na Slapech. U přehrady zůstávají ještě do konce tohoto pracovního týdne, výjezdů už mají ale málo a tak mají čas na kontrolu techniky před zazimováním. Vodní nádrž Slapy 13:08 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři první zářijový týden vytáhnou z vody zbývající lodě, které čeká zimní odpočinek (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stanislav Hubáček kontroluje loď, kterou budou záchranáři brzy vytahovat z vody a nechají ji přes zimu odpočinout. Na Slapech letos během léta strávil tři týdny. „Nejsilnější zážitek byl, když loď se třemi osobami narazila do skály. Musel přiletět vrtulník, letecká záchranná služba, a my jsme vytahovali lidi z lodi,“ popisuje pro Český rozhlas Region.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Končí prázdniny, vodní záchranáři na Slapech uzavírají sezonu. Poslechněte si reportáž Věry Hájkové

Na kontrolu techniky dorazil i předseda vodních záchranářů Daniel Vičan. „Aktuálně máme 92 zásahů, což je minimálně o 30 procent více než loni. Myslím si, že číslo by bylo i vyšší, protože nepíšeme, kdy vyndáváme klíště, nebo když k nám někdo přijde, abychom mu ošetřili odřené koleno,“ říká Vičan.

I během dovolené

Členem Vodní záchranné služby je už šestým rokem i Petr Šolín. „Měli jsme tu poblíž dvě popálené osmnáctiměsíční děti, když si na sebe strhli konvici. V té chvíli to bylo špatné – problém na Slapech je, že dojezdové časy záchranky jsou delší a to je důvod, proč tady jsme. To je asi to nejdramatičtější, co jsem zažil,“ líčí své zkušenosti.

Vodní záchranáři řešili letos na Slapech více incidentů než loni | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zpětná vazba od lidi bývá hlavně pozitivní. „Častokrát se někdo staví na základně a donese zmrzlinu,“ dodává Petr Šolín.

I přes dnešní uspěchanou dobu tak nemají vodní záchranáři problém směny obsadit. „Jezdím sem strašně rád, mám to jako součást svojí dovolené. Užívám si to tu tady po boku báječných lidí, kteří tady slouží. I když jsme tu každý z jiné profese, děláme to všichni rádi. Líbí se nám, že ve finále zásahy vždy dobře dopadnou,“ doplnil další vodní záchranář Radomír Novák.

Vodní nádrž Slapy během letní sezony | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz