Slavili jsme s kamarády na Letné, byla to klukovina, hájí šéf Pirátů SMS pro Babiše

Legrace a klukovina. Tak obhajuje předseda Pirátů Ivan Bartoš textovou zprávu, kterou před třemi lety poslal Andreji Babišovi z ANO. Ten minulý týden celou záležitost oživil mezi novými poslanci hnutí. „Andrej Babiš dělá různé věci. Byla to prostě klukovina,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Bartoš. Rozhovor Praha 13:31 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: ČTK/Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Ráda bych se vás zeptala na tu SMS, kterou jste v roce 2014 poslal Andreji Babišovi s tím, že máte zájem stát se pražským primátorem.

To je strašně vtipná esemeska.

Máte ji ještě? Můžete nám ji ukázat?

Nemám. Dokonce nemám ani půlku čísel.

Chtěl bych být primátorem Prahy, napsal Babišovi předseda Pirátů. Údajný vtip znovu ožil mezi poslanci ANO Číst článek

Měnil jste telefon?

Synchronizoval jsem si to do Cloudu, ale úplně se to nepovedlo.

Jsou to čtyři roky (textová zpráva je z roku 2014 – pozn. red.). Mě zaráží, jak dlouho si pan Babiš uchovává takovéto esemesky a co může mít takhle ještě uchované. Bylo to po volbách do Evropského parlamentu. Kromě toho, že jsme (Piráti – pozn. red.) tehdy neuspěli, úplně razantně a dobře to změnilo můj život. Přestal jsem pít, oženil jsem se.

Andrej Babiš tvrdí, že danou zprávu už nemá. Co tedy bylo jejím obsahem?

Seděli jsme na Letné s kamarády, byla oslava a já: mám číslo na Andreje Babiše, tak mu něco napíšeme. Napsal jsem něco ve stylu: Dobrý den - ještě jsem ho trošku namazal - chtěl bych se s vámi poradit, chtěl bych být primátorem Prahy, co pro to můžete udělat. Send. Ani jsem to nějak neřešil.

Za měsíc přišel Jakub (Michálek – pozn. red.), jestli jedu nějaké jednání s Andrejem Babišem, že je prý nějaká esemeska.

SMS chybí v evidenci lobbistických kontaktů

Odepsal vám na to tenkrát Andrej Babiš?

Ne. Já nevím, už to jsou čtyři roky (textová zpráva je z roku 2014 – pozn. red.). Je to prostě sranda. On to teď někdy vytáhl, což jsem zaznamenal.

Zmínil to na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO minulý týden.

Andrej Babiš dělá různé věci. Byla to prostě klukovina.

Jakubem jste myslel Jakuba Michálka?

Nevím, jestli to byl Jakub. Někdo přišel, že s tím chodí po ANO a říká: tady Bartoš bude s námi spolupracovat. Ani nevím, jestli jsem na to reagoval. Já jsem se s ním od té doby viděl na řadě jednání o EET a na diskusích o loterijním zákonu. Byla to prostě taková sranda.

Proč textová zpráva nejde najít ve vaší evidenci lobbistických kontaktů? Neměla by se tam objevit?

Asi neměla. Kdybych tam měl vypisovat každou esemesku, kterou mi napíše politik... Ten registr kontaktů je fakt na věci, které mají potenciál toho, že něco nabízíte nebo něco slibujete. Pak je to evidováno jako lobbistický kontakt a toto to kritérium rozhodně nesplňuje. Stejně jako když se domlouvám s panem Vokřálem, kdy se sejdeme, tak to nezapisuju. Má to přitom daleko větší váhu, že se domlouváme, že se sejdeme než to, že jsem ze srandy Andrejovi Babišovi napsal tuhle věc. V Praze jsme kandidovali samostatně, máme opoziční zastupitele, nevěnoval bych té SMS pozornost.