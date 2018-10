VIDEO: Národní muzeum se po sedmi letech slavnostně otevřelo. Lidé se do něj dostanou od neděle

Po více než sedmi letech byla po generální rekonstrukci slavnostně otevřena historická budova Národního muzea v Praze. První návštěvníci do ní zavítají v neděli, kdy se jim otevřou mimo jiné také dvě expozice ke 100 letům Československa. V sobotu ve 20 hodin začne na budově 3D videomapping, jenž připomene historii muzea, která je propojená s celou historií československého a českého národa. Video Praha 15:56 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Národní muzeum na oslavu 100. výročí vzniku Československa připravilo mimo jiné speciální 3D videomapping. Jmenuje se „Svědek dějin“ a hlavní roli v něm hraje budova muzea, kolem které se mnohé události naší historie odehrávaly. Promítat se začne v sobotu ve 20 hodin.

„Bude to netradiční show, která návštěvníka provede od momentu postavení budovy Národního muzea na konci 19. století, přes šok a zmar první světové války, ze kterého se zrodilo Československo, až téměř do současnosti. Bude to promítáno a bude to vidět z celého Václavského náměstí,“ upřesňuje pro Radiožurnál ředitel muzea Michal Lukeš.

Generální rekonstrukce

Budova Národního muzea z konce 19. století je jedinou podobně významnou stavbou v Praze, která nebyla nikdy od svého vzniku kompletně opravená. Právě kvůli špatnému stavu byla od roku 2011 pro návštěvníky uzavřená.

Muzeum na pražském Václavském náměstí bylo nakonec rekonstruováno dlouhých sedm let. Kromě stavebních dělníků se na opravě podíleli i restaurátoři a řemeslníci. Podle ředitele muzea Michala Lukeše bylo složité najít odborníky na staré technologie, které se už dnes nepoužívají.

„Koukáme se na Národní muzeum a myslíme si, že je celé mramorové. Není. Jsou to umělé mramory, je to sádra. Jde o italskou technologii, je to krásné a nikdo nepozná rozdíl, ale také to už dnes v podstatě nikdo nedělá. Těch řemeslníků je strašně málo a my na to potřebovali ty nejlepší,“ popisuje Lukeš.

Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř dvou miliard korun a práce budou pokračovat i po slavnostním otevření. Expozice pro návštěvníky chce muzeum postupně otevírat do roku 2020.

