Sledujeme předvolební cvičení na téma ‚nevyděsíš prázdnou kasou‘. Rozhodnou debaty, říká politolog
Podle politologa se strany cíleně vyhýbají debatám o ekonomice. Měsíc před sněmovními volbami zveřejnily jen některé programové body. „Stále neznáme nejzákladnější finanční parametry chování státu. Zatím se nám nabízí takové piškotky, detaily, které mají odvést pozornost. Stále ale neslyšíme, kde na ně budeme mít,“ říká v pořadu Jak to vidí… politolog Jan Kubáček.
„Co jsem viděl většinu programové nabídky, jako kdyby to byl literární festival, kam se už nepozvali ani mladí nadějní politici a politologové, ale umělá inteligence,“ domnívá se politolog Jan Kubáček měsíc před sněmovními volbami.
„Postavilo se to na tom, co máme napsat, abychom jinou formou lidem naznačili, že kasa je příliš prázdná, nemáme co rozdávat, čekají nás nepopulární rozhodnutí, nepopulární vzkazy, ale nechceme odradit veřejnost,“ pokračuje politolog Kubáček.
„Jako kdyby někdo přišel s novou básnickou sbírkou, která se jmenuje: Neodradíš, nezklameš a nevyděsíš. Tak bych ji téměř nazval,“ kritizuje absenci debaty o daních oproti dobám dřívějším.
Koalice Spolu zahájila minulý týden ostrou fázi kampaně se sliby zrušení Ministerstva pro místní rozvoj, zavedení nulového tarifu při přebytku elektřiny nebo přijetí společné evropské měny euro jen za výhodných podmínek.
Opoziční hnutí ANO dosud programové priority oficiálně nezveřejnilo. Ve svých volebních novinách slibuje zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů ve výši 75 tisíc korun měsíčně v roce 2029.
„Stále neznáme nejzákladnější finanční parametry, to nejzákladnější chování státu. Upřímně, zatím se nám nabízí takové piškotky, detaily, které mají odvést pozornost. Stále ale neslyšíme, kde na ně budeme mít, abychom je mohli upéct a ideálně je každý ochutnal,“ poukazuje politolog.
Rozhodnou debaty
„Jak si myslím, že nás trochu šidí politici napříč volebními programy, o to víc bych řekl, že se připravují do rozhlasových a televizních duelů,“ míní Kubáček. Na mnoho voličů podle něj může silně zapůsobit poslední vzkaz politika nebo schopnost ustát kritiku.
Antibabiš už nefunguje. Extrémně mobilizovaní jsou voliči antisystémových stran, popisuje expertka
Číst článek
„Já jsem vždy rád aspoň za to, že se tam krásně ukáže práce s emocemi těch jednotlivců. Politika je velmi tvrdé řemeslo, často nelítostné, pod stresem, v zátěži časové, obsahové i vztahové. První takové ochutnání je právě v debatách televizích a v rozhlase. Tam to najednou na každého lídra dolehne a musí v místnosti vyjít i s těmi dalšími,“ říká Kubáček.
Právě osobnosti lídrů podle něj do značné míry nahrazují program. „Jak se nám smrskly programy – víme méně a víme později – tak se ukazuje, že čím dál víc DNA volební kampaně jsou právě volební lídři. Jestli umí nadchnout nebo udělají přešlap, zachovají se arogantně, ujedou jim nervy a část lidí odradí,“ nastiňuje politolog.
Kostlivci ve skříni
Uznání chyby může politika podle Kubáčka posílit. Naopak varuje před zatvrzelostí, která vede voliče k apatii. „Když reagují rychle, s pokorou, s návrhem řešení, tak nejen že neprožijí otřes, ale dokonce mohou někdy posílit. Žijeme v zemi, kde když politik se omluví, je to něco tak vzácného, že se o tom ještě dlouho hovoří a vzpomíná. Někteří se z toho dlouho vzpamatovávají, protože je to opravdu velice vzácné koření,“ domnívá se.
Vládní strany před minulými volbami slibovaly ‚deagrofertizaci‘, ale skutek utek. A teď je to tu zas
Číst článek
Politolog očekává, že v posledním měsíci budou rezonovat kauzy všech stran za poslední čtyři roky. „Politici v tom přístupu hrají o budoucí vnímání a akceptaci sebe a svých priorit, protože přesně na těchto aférách se ukazuje, jestli na to politici mají nebo nemají. Jestli v reálu jsou schopni sebereflexe a pokorného chování, anebo jestli je to naopak zaslepená zatvrzelost a poučování voliče,“ zdůrazňuje.
„Letos je zvláštnost v tom, že máme zase o kus větší skupinu váhavých. Zároveň vidíme na politicích, že jsou opravdu hodně nervózní ohledně státní peněženky, a proto hledají všemožné příležitosti mluvit o všem okolo. O to víc si myslím, že bude velká vůle jít do emocí a upozorňování na selhání, nenaplněné sliby, knihy hříchů konkurentů,“ předpovídá politolog.
„Myslím si, že to bude, jak by někdo řekl, vysypávání kostlivců. Někdo optimističtěji naladěný by řekl: bude se měnit šatník a bude se vyklepávat hodně prachu,“ uzavírá Kubáček.