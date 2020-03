Babiš: Zákaz klecových chovů slepic podpořím. Zemědělci ale musí dostat kompenzace

Ve sněmovně se blíží bitva o zákaz klecových chovů slepic. Zajedno nejsou poslanci koalice ANO a ČSSD ani opozičních stran. Ochránci zvířat upozorňují na nevyhovující podmínky, ve kterých žijí 4 miliony slepic v klecích, zemědělci ale mají obavy z velkých investic a konkurence levných zahraničních vajec. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu řekl, že zákaz klecového chovu podpoří a pro zemědělce chce navrhnout finanční kompenzace. Praha 7:05 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunitní zahrada se slepicemi z klecových chovů se nachází v pražských Holešovicích. | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhas

Po komunitní zahradě Metronom v pražských Holešovicích se prochází pětatřicet hnědých a kropenatých slepic. První rok života strávily v klecích, ve velkochovu, odkud měly zamířit na jatka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Zdeňky Trachtové o klecovém chovu

„Přišly ve stavu, kdy byly hodně vykulené ze změny prostředí, neměly peří. Trvalo jim, než si zvykly na takový ten skutečný život slepic. Tady se naučily hrabat, samy si shánět potravu. Naučily se svému přirozenému chování,“ popisuje ředitel komunitní zahrady Štěpán Říha, který nosnice z velkochovu vykoupil.

Kritici klecového chovu upozorňují, že klece neposkytují slepicím téměř žádné podmínky pro jejich přirozené potřeby a chování. Ve stísněném prostoru se nemohou proběhnout ani si protáhnout křídla.

Jejich apelu na zákaz klecí chce vyjít vstříc i premiér Babiš, který přislíbil podporu poslaneckému návrhu na zákaz klecového chovu. Platit by měl od roku 2027, kdy končí životnost větších a komfortnějších klecí, které si zemědělci povinně pořídili. Změnu chtějí poslanci vložit do vládní novely zákona na ochranu zvířat.

Fotogalerie (4)



Z klecí voliéry

Podle Babiše ale bude nutné zemědělcům kompenzovat náklady: „Já jsem připraven podpořit ten návrh, ale vnímám požadavky na odškodnění investorů. Je potřeba zároveň mít jistotu, že zemědělci dostanou nějaké peníze za tu zmařenou investici. Ale principiálně jsem slíbil, že ten návrh zákazu podpořím. V každém případě si myslím, že je třeba, aby tady byl nějaký termín změnit ty klecové chovy na voliéry.“

Poslanci vládních stran i opozice ale na návrh nemají jednotný názor. Skeptický je třeba šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Podle něho zmizí klecový chov přirozeně. „Pokud 95 procent trhu nebude chtít klecová vejce, tak chovatelé slepice v klecích nebudou mít pro koho chovat. Lidé nakupují vejce v Lidlu, Penny, Globusu, Makru, Kauflandu, Tescu... A když od roku 2025 tyto řetězce nebudou kupovat klecová vejce, tak si je zákazník nemůže koupit a chovatel je nemá pro koho vyrábět.“

Toman je proti

Proti zákazu klecového chovu je ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Je přesvědčený, že by se levná vejce do Česka stejně dovážela ze zahraničí. „Myslím, že je na zákazníkovi, aby si vybral, co uplatní na trhu. Druhá věc je, že to bude žádat zvýšené náklady. Byl bych velmi nerad, aby se naši chovatelé dostali do nekonkurenceschopné pozice.“

Většina obchodních řetězců v Česku se zavázala, že nejpozději od roku 2025 ukončí prodej vajec pocházejících z klecových chovů slepic. Podle předsedy spolku Obraz - obránci zvířat Marka Voršilky zájem o vejce z klecových chovů klesá: „Je vlastně i v zájmu chovatelů, aby co nejdřív provedli tu přestavbu, aby se přizpůsobili měnícímu se trhu a naskočili na ten trend včas.”

V Česku je v současnosti pět milionů nosnic. Z toho skoro 85 procent pochází právě z klecových chovů.