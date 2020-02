Veterináři potvrdili na Pardubicku ptačí chřipku, kvůli viru H5N8 vybijí 140 000 kusů drůbeže

Zhruba 140 000 kusů drůbeže musí veterináři kvůli ptačí chřipce vybít ve Slepoticích na Pardubicku. Nákaza napadla chov krůt a brojlerů firmy Moras Moravany. Veterináři budou kontrolovat tříkilometrové pásmo. V něm má firma další chov se 120 tisíci kusů drůbeže. Nákaza se tam zatím nepotvrdila a o případném vybití se teprve rozhodne. Ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku, které bylo prvním letošním ohniskem, veterináři opatření zrušili. Pardubice 12:40 17. 2. 2020 (Aktualizováno: 13:10 17. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výskyt ptačí chřipky byl potvrzen v chovu Moras Moravany, jde o letošní druhé ohnisko nemoci | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Pokud by se přistoupilo i k vybití obou chovů, byl by to více než dvojnásobek v porovnání s posledním výskytem ptačí chřipky na českém území před třemi lety. Tehdy se v ohniscích nákazy vybilo 98 000 opeřenců.

Potvrzeno. Ve Slepoticích na Pardubicku je ve velkochovu ohnisko ptačí chřipky. Nasazená asi bude i armáda.

Po areálu chodí muži v ochranných oblecích.

Vybitý bude celý chov, což jsou desetitisíce kusů drůbeže. Likvidace začne zítra.

Odpoledne zasedne bezpečnostní rada kraje. pic.twitter.com/UtNNWLsemR — Josef Ženatý (@josefzenaty) February 17, 2020

Podle ústředního ředitele Státní veterinární služby Zbyňka Semeráda váží ptáci jenom u potvrzeného ohniska ve Slepoticích 400 tun. Jedná se také o tom, že by se do likvidace drůbeže zapojili policisté nebo armáda.

„Dáme k dispozici celý kulturní dům, mělo by tu být vojsko a hasiči, už jsme tam zatopili. Je tam sál pro 350 lidí a ještě nějaké prostory nahoře v zasedací místnosti. Údajně by mělo přijet 30 až 50 lidí,“ řekla starostka Slepotic Jana Bořková.

Bezpečnostní opatření

Areál firmy ve Slepoticích je nyní uzavřen. „U vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo areál,“ dodal ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Veterináři prošetří, jakým způsobem se viry do chovu dostaly, mohlo jít například o kontaminaci podestýlky nebo je tam mohl zanést personál.

Veterináři kolem nového ohniska vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich budou platit přísnější opatření pro chovatele a budou se muset zjistit přesné počty chovaného ptactva.

Nové ohnisko je první letošní v komerčním chovu. Úplně první případ se vyskytl v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu, na který veterinární správa reagovala zpřísněním podmínek pro chovatele v blízkém okolí. Poté, co nebyli nalezeni žádní další nemocní ptáci, veterináři nejdříve opatření zmírnili, v pondělí přistoupili k úplnému ukončení.

„Všechno bylo v pořádku. Tak, jak jsem avizovali, jsme zrušili mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy na Vysočině Božek Vejmelka.

V minulých letech na Vysočině ptačí chřipka nebyla. Ve Štěpánově a jeho okolí je přes 180 drobných chovatelů drůbeže, ale žádný komerční chov. Štěpánovu se plošné vybíjení drůbeže vyhnulo.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 je nebezpečný pro ptáky, pro lidi nikoliv.