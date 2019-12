Výběr z médií: Opravy silnic a dálnic, drahé jízdné pro invalidy a těžba mikrodiamantů v Česku

Rok 2020 bude plný oprav silnic, dálnic i mostů. Píše to pondělní Mladá fronta Dnes. Nejvíce uzavírek pak řidiče potká již tradičně na dálnici D1. Regionální Deník si v předposledním vydání letošní roku všímá změn pravidel v přepravě psů v MHD. Podle Práva na slevy na jízdném nedosáhnou tisíce invalidů, třeba ti s autoimunitním onemocněním. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 6:48 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát na opravu silnic a dálnic vyčlenil na příští rok méně financí, přesto ho Mf Dnes vidí jako plný oprav. (ilustrační foto) | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Mladá fronta DNES vidí nadcházející rok 2020 jako rok plný oprav. A to přesto, že stát na opravy dálnic a silnic první třídy vyčlenil dohromady necelých 12 miliard korun, tedy o pět miliard méně než letos. Deník taky připravil podrobný přehled úseků, kde řidiči budou muset počítat s komplikacemi. Nejvíc uzavírek čeká na řidiče tradičně na nejfrekventovanější české dálnici D1. Tam budou silničáři opravovat sedm úseků včetně 22kilometrového zúžení mezi Koberovicemi a Větrným Jeníkovem. Celá rekonstrukce dálnice by podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí ANO měla být hotová v roce 2021. Ředitelství silnic a dálnic dostane od státu na opravy silnic a dálnic 11 miliard a 700 milionů korun. Na výstavbu nových komunikací pak dostanou firmy od Státního fondu dopravní infrastruktury 87 miliard.

Lidové noviny

Diamanty z Čech jsou jen mikro, to je titulek Lidových novin. Deník tak naráží na nerosty, které před osmi lety objevila v Českém středohoří geoložka Jana Kotková. Podle ní je díky novým informacím možné získat nedostatkové minerály s prvky jako je třeba tantal. Ten je v Česku dlouhodobě nedostatkový. Vyrábí se z něj přitom chirurgická ocel nebo implantáty. Diamanty jsou zajímavé proto, že jejich složení odpovídá organické hmotě. To podle Kotkové znamená, že uhlík pochází ze zemské kůry a ne z pláště. První diamant se na našem území našel v roce 1869, druhý pak v roce 1923. Tehdy se ale pochybovalo, zda jde skutečně o diamanty z Česka, nebo jestli nebyly dovezené ze zahraničí. Geoložka nepředpokládá, že by se v Česku diamanty jednou těžily.

Regionální deník

Stát zpřísní podmínky pro přepravu psů v MHD, píše regionální Deník. Podle ministerstva dopravy totiž lidé často současná pravidla porušují a v autobusech nebo vlacích vozí zvířata bez náhubku. Stát chce proto rozšířit pravomoci dopravců tak, aby mohli v některých případech neukázněné pasažéry vyloučit z přepravy. Výjimku budou mít asistenční psi. Podle novely, která je momentálně v připomínkovém řízení, nebude možné, aby řidič takovému zvířeti znemožnil vstup do vozidla. Ombudsmanka Anna Šabatová totiž ročně eviduje až deset případů, kdy řidič odmítá pustit asistenční zvíře dovnitř. Ministerstvo práce a sociálních věcí už proto připravuje novou definici asistenčních psů.

Právo

Tisíce invalidů nemají slevy na jízdném – to je titulek deníku Právo. Týká se to těch postižených, kteří nemají průkazky ZTP nebo ZTP-P. Můžou jich být tisíce, ale i desetitisíce. Na rozdíl od seniorů nebo studentů tak musejí jezdit za plnou cenu, nikoliv čtvrtinovou. Týká se to hlavně duševně nemocných nebo těch s autoimunitním onemocněním. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připustil, že by se to mohlo změnit. Podle resortu dopravy je ale změna ve prospěch postižených problematická. Mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková Právu řekla, že je potřeba dodržovat nařízení Evropské unie. U cizinců bez průkazu ZTP nebo ZTP-P by ale nebylo možné ověřit, zda skutečně nárok na slevu mají.