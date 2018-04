Babiš slíbil 30 miliard navíc pro školství, řekli po jednání s premiérem v demisi studenti

Rozpočet školství by se v příštím roce nejspíš mohl zvýšit o 30 miliard korun. Řekli to zástupci vysokoškolských a středoškolských studentů po jejich pátečním setkání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), se kterým na úřadu vlády jednali o rozhodnutí přesunout letos 400 milionů korun z resortu školství na slevy v jízdném. Studenti s tím nesouhlasí, premiér na tomto kroku trvá. Praha 15:53 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Zásadní informací z jednání je, že pan premiér opakovaně deklaroval, že do školství příští rok přidá 30 miliard korun,“ uvedl předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Tyto peníze by se mohly použít hlavně na platy pedagogů, do rozpočtu vysokých škol a vědu a výzkum, domnívá se. Ministerstvo školství má letos v rozpočtu 175,74 miliardy korun, což je o 19,21 miliardy korun více než loni.

Platy do roku 2021 na 150 %

Babiš podle studentů potvrdil, že prioritou vlády je navyšování platů učitelů. „Řekl, nám, že není schopen slíbit, že další navyšování nastane již od září, nicméně že plán navýšení na 150 procent (stávající úrovně platů do roku 2021) trvá,“ řekl předseda iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno Tomáš Čakloš. Průměrný plat pedagogů v ČR činil loni 31 632 korun. Podle Čakloše by bylo potřeba zvyšovat i počty pedagogů a zlepšit přípravu a praxi budoucích učitelů.

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) už dříve uvedl, že se jeho úřad bude snažit na platy učitelů i nepedagogů ve školství pro příští rok vyjednat 17 miliard korun navíc. Platy by měly růst i v letech 2020 a 2021. V prvním roce asi o 14,5 miliardy, v dalším přibližně o pět miliard korun. V roce 2021 by podle ministerstva měli učitelé dostávat průměrně 46 000 korun a nepedagogové 22 700 korun měsíčně.

'Nepřesouvejte peníze jinam!'

Česká středoškolská unie a studenti vysokoškolských oborů Babiše minulý týden v otevřeném dopise vyzvali, aby jeho vláda revokovala usnesení o zavedení slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty.

Podle nich je školství dramaticky podfinancované a peníze z resortu by se neměly přesouvat jinam. Babiš a ministerstvo financí ale tvrdí, že kabinet přesouvá jen peníze, které ministerstva nedokázala utratit. V resortu školství jde údajně o nespotřebované peníze na vědu a vysoké školy.

Zástupci studentů podle Zimy nejsou proti zavedení slev na jízdném, ale vadí jim, že se na ně mají použít peníze ze školství. „Jde nám o princip, nechceme, aby se braly peníze ze školství, když tam naopak chybí,“ řekl. I proto je podle něj nyní důležité se zaměřit na jednání o rozpočtu na příští rok.

Sleva 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se má od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy a zbytek využije na slevy jízdného.