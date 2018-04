Slevy na jízdném budou až v září. 'Můžou za to technické problémy,' prohlásil Babiš

„Kraje na to nejsou připraveny, tak musíme vyhovět, aby nevznikl nepořádek při prodeji jízdenek. Požádali o to hejtmani na základě doporučení jejich dopravní komise, vyhovíme tomu, aby se to posunulo od 1. září,“ uvedl premiér. Asociace krajů minulý týden vyzvala vládu, aby zavedení slev odložila.

Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně.