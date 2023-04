Nové sousoší v Orlové vytvoří obří kusy pískovce. Při jejich lámání museli využít mimořádných postupů

Prázdné místo na památníku českým obětem Sedmidenní války v Orlové brzy vyplní mohutná socha Slezské orlice. Časosběrný seriál Českého rozhlasu zachytil její vznik. Třeba to, že se obří pískovcové kvádry běžně netěží. Kvůli pětimetrovému sousoší tak musel kamenolom vymýšlet mimořádné technologické postupy. Slezská orlice Ostrava 15:40 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sochař Martin Chmelař vybírá kameny pro Slezskou orlici | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Původní orlice byla před 85 lety podle historiků stržena polskou okupační správou. Neméně dramatický je i vznik kopie pětimetrového sousoší, které kromě orlice tvoří také několik postav.

Chyběly dobové snímky pro vytvoření sádrového modelu a taky sehnat tak obří kusy pískovce nebylo pro sochaře Martina Chmelaře vůbec jednoduché. V září roku 2021 jsme s ním byli v severovýchodních Čechách vybírat ty pravé kameny.

Nacházíme se v kamenolomu a před námi je stěna. Vidíme kvádry pískovce, které si sochař Chmelař hned i vyfotí. Došli jsme před obří kus kamene. „Velikost je úžasná, mám z něj velkou radost,“ popisuje sochař své první dojmy.

„Pískovec má velký obsah křemíku. Kámen je houževnatější, prochází jím železitě mapky a někde jsou vidět i zarůstající praskliny,“ říká umělec. Další kvádry by měly být opodál.

Božanovský pískovec | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Pro Chmelaře je projekt výzvou. „Šel jsem do toho, protože se sochař k takto velké věci moc často nedostane. Teď je důležitě, že materiál je a navíc je i připravený,“ míní a dodává, že je s výběrem spokojený.

Nad obřími kusy kamene dumá sochař společně s vedoucím lomu Josefem Cibulkou. Řeší, jak nejlépe hmotu rozdělit na potřebné kusy.

„Pro mě je to dílo, které musí udělat české ruce. Bude to tady desítky či stovky let, budou se tím chlubit i generace, které přijdou po nás,“ myslí si Cibulka.

Sochař Martin Chmelař (vpravo) a vedoucí lomu Josef Cibulka | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Přicházíme do zpracovatelské dílny, kde se bude s obřími kameny dále pracovat. „Jdeme na jeden z bloků, který by tu měl být připravený. Musíme se podívat na jeho rozměry, aby nám pasoval do jednotlivých proporcí,“ vysvětluje sochař.

„Socha je vysoká 5,3 metrů, musíme tak vylomit nadstandardně velké kameny. Za normálních okolností bychom takto velké kusy ani nelámaly, protože to pro nás nemá využití,“ popisuje ředitel lomu.

„Už mě bolí ruce,“ popisuje s nadsázkou Chmelař své první dojmy z ‚nahrubo‘ opracovaného kamene.

Vše je vypočítané na pět kamenů „Původní požadavek byl na tři kameny. Jeden kámen by ale vážil asi 20 tun, bylo by tak velmi složité je převážet a pro sochaře opracovávat. Proto jsme se rozhodli to udělat z pěti kamenů,“ doplňuje Cibulka.

Kamenolom v Teplicích | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas